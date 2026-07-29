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भीड़ ने सिगरेट से जलाया, स्टेज से खींचा... 20 साल बाद एक्ट्रेस ने सुनाई खौफनाक आपबीती, बोलीं -'आज भी सहम जाती हूं'

टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ कई बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, जिन्हें भुला पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ एकता कपूर के पॉपुलर टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की एक्ट्रेस के साथ. लेकिन 20 सालों बाद अब उन्होंने इस खौफनाक आपबीती को सभी के सामने उजागर कर दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 29, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:27 PM IST
भीड़ ने सिगरेट से जलाया, स्टेज से खींचा... 20 साल बाद एक्ट्रेस ने सुनाई खौफनाक आपबीती, बोलीं -'आज भी सहम जाती हूं'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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