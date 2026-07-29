भीड़ ने सिगरेट से जलाया, स्टेज से खींचा... 20 साल बाद एक्ट्रेस ने सुनाई खौफनाक आपबीती, बोलीं -'आज भी सहम जाती हूं'

टीवी इंडस्ट्री में कुछ शोज ऐसे होते हैं जो सिर्फ शो नहीं, बल्कि लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. एकता कपूर का मशहूर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ भी ऐसा ही एक शो था. साल 2000 में इस सीरियल का क्रेज लोगों के बीच इतना ज्यादा था कि रात होते ही लोग अपने सारे काम जल्दी खत्म करके टीवी के सामने बैठ जाते थे. एकता के इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी कास्ट जहां भी जाती है, उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती.
इस शो के मुख्य कलाकारों की एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों तक इंतजार करते थे. हालांकि कई बार यही प्यार और दीवानगी सितारों के लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है. हाल ही में इस शो की एक एक्ट्रेस ने चौंकाने वाला किस्सा सुनाया है, जिससे हर किसी को गहरा झटका लगा.
सीरियल में तुलसी की सास ‘सविता वीरानी’ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अपरा मेहता ने हाल ही में अपने साथ हुई एक डरावनी घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि शो की पॉपुलैरिटी के चरम समय में फैंस की एक्साइटमेंट कई बार हद से ज्यादा बढ़ जाती थी. एक इंटरव्यू में अपरा मेहता ने बताया कि जब ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ अपने पीक पर चल रहा था, तब वो एक गुजराती नाटक के सिलसिले में कोलकाता गई थीं.वहां उन्हें देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि हालात संभालना मुश्किल हो गया.
अपरा मेहता ने बताया कि कोलकाता के कला मंदिर ऑडिटोरियम में उनके नाटक के 5 शो रखे गए थे और हर शो पूरी तरह हाउसफुल था. जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचीं, लोग उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो गए. लेकिन कुछ ही देर में ये एक्साइटमेंट भगदड़ जैसी स्थिति में बदल गई. बड़ी संख्या में लोग स्टेज की तरफ बढ़ने लगे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. अपरा ने बताया कि उस समय भीड़ को संभालना काफी मुश्किल हो गया था.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्होंने माहौल शांत करने के लिए फैंस से हाथ मिलाना शुरू किया, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया. भीड़ में किसी ने उनकी उंगली में पहनी असली डायमंड रिंग को खींचकर निकालने की कोशिश की. अपरा ने बताया कि धक्का-मुक्की इतनी ज्यादा थी कि उन्हें काफी परेशानी हुई. इसी दौरान किसी के हाथ में मौजूद जलती हुई सिगरेट से उन्हें चोट भी लग गई. इस घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो पल आज भी उन्हें अंदर तक डरा देता है.
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में अपरा मेहता का किरदार शुरुआत में एक सख्त और थोड़ी पिछड़ी सोच वाली सास का था. उनका किरदार तुलसी को पसंद नहीं करता था और दोनों के बीच काफी टकरार देखने को मिलती थी. लेकिन समय के साथ कहानी में बदलाव आया और सविता वीरानी का किरदार भी बदल गया. धीरे-धीरे वो एक पॉजिटिव किरदार बन गईं और लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया.उनकी दमदार एक्टिंग और खास अंदाज की वजह से वो घर-घर में ‘सविता बा’ के नाम से मशहूर हो गईं.
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने इंडियन टेलीविजन को एक नया दौर दिया था. इस शो ने न सिर्फ टीआरपी के कई रिकॉर्ड बनाए, बल्कि इसके कलाकारों को भी घर-घर में पहचान दिलाई. अपरा मेहता का ये एक्सपिरियंस बताता है कि उस दौर में टीवी कलाकारों के लिए लोगों की दीवानगी कितनी ज्यादा थी. हालांकि फैंस का प्यार कलाकारों के लिए खास होता है, लेकिन कई बार बेकाबू भीड़ मुश्किल हालात भी पैदा कर सकती है.