भीड़ ने सिगरेट से जलाया, स्टेज से खींचा... 20 साल बाद एक्ट्रेस ने सुनाई खौफनाक आपबीती, बोलीं -'आज भी सहम जाती हूं'

टीवी इंडस्ट्री में कुछ शोज ऐसे होते हैं जो सिर्फ शो नहीं, बल्कि लोगों की आम जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. एकता कपूर का मशहूर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ भी ऐसा ही एक शो था. साल 2000 में इस सीरियल का क्रेज लोगों के बीच इतना ज्यादा था कि रात होते ही लोग अपने सारे काम जल्दी खत्म करके टीवी के सामने बैठ जाते थे. एकता के इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी कास्ट जहां भी जाती है, उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती.