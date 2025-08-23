‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का वो आइकॉनिक सीन, जिसको 25 साल बाद किया गया री-क्रिएट, देखते ही ताजा हो जाएंगे पुरानी यादें
टीवी

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का वो आइकॉनिक सीन, जिसको 25 साल बाद किया गया री-क्रिएट, देखते ही ताजा हो जाएंगे पुरानी यादें

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने 25 साल बाद वापसी की है. शो की शुरुआत धमाकेदार रही और TRP पर में इसने 'अनुपमा' को भी पीछे छोड़ दिया. हालिया एपिसोड में शो का वो आइकॉनिक सीन री-क्रिएट किया गया है, जिसने फैंस की पुरानी यादों को फिर से ताजा कर दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:51 AM IST
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: टीवी की दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मशहूर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' इन दिनों अपने सीजन 2 को लेकर टीवी और अपने फैंस के दिलों पर राज कर रहा है. हाल ही में शो के मेकर्स ने पहले सीजन का एक यादगार आइकॉनिक सीन री-क्रिएट किया है, जिसको देखने के बाद दर्शकों के पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाएंगी. इस सीन में तुलसी और मिहिर का आमना-सामना होता है और तुलसी की थाली के रंग मिहिर के कुर्ते पर गिरा देती है. 

ये पल 2000 के दशक में दर्शकों का फेवरेट था और आज इसको दोबारा देखने के बाद दर्शकों की पुरानी यादें ताजा हो गईं. इस री-क्रिएट सीन का वीडियो एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसके साथ कैप्शन लिखा, '25 साल बाद, इस पल को देखकर लगा जैसे वक्त थम गया हो. ड्रॉप करो (रेड हार्ट वाला इमोजी) अगर आपको भी ऐसा लगा'. ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और सभी की पुरानी यादें ताज हो गईं. 

री-क्रिएट किया 25 साल पुराना आइकॉनिक सीन

वीडियो के आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की ढेरों प्रतिक्रियाएं आईं. कई यूजर्स ने लिखा, 'ये सीन देखकर उनकी आंखें नम हो गईं'. वहीं, कुछ लोगों ने कमेंट कर कहा कि वे बेसब्री से आने वाले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं. साफ है कि सालों बाद भी तुलसी और मिहिर की जोड़ी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. तुलसी और मिहिर 2000 के दशक के सबसे आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन कपल माने जाते थे. हाल ही में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' स्टार प्लस पर शुरू हुआ है. 

TRP में कई बड़े शोज को छोड़ा पीछे 

शो की शुरुआत ने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि सिर्फ पहले हफ्ते में ही इसकी टीआरपी 2.3 तक पहुंच गई. पहले एपिसोड की टीआरपी 2.5 रही, जो बाकी शो की तुलना में काफी ज्यादा है. टीआरपी लिस्ट में इस शो ने कई बड़े और पॉपुलर सीरियल्स को पीछे छोड़ दिया. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' भी इस रेस में मात खा गए. साफ है कि दर्शक इतने सालों बाद भी इस शो से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और तुलसी-मिहिर की जोड़ी फिर से उनके दिलों पर छा गई है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शो की सक्सेस पर बोलीं स्मृति ईरानी 

हाल ही में स्मृति ईरानी ने भी शो की सक्सेस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, 'आज इतिहास बना है, क्योंकि 25 साल बाद कोई शो उसी कास्ट, उसी प्रोडक्शन हाउस और उसी चैनल पर लौटकर फिर से सफल हुआ है. ये बड़ी उपलब्धि है'. 

;