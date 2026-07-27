/Laughter Chef 3 के विनर बनें अली गोनी और जन्नत जुबैर, लोगों को क्यों पसंद आ रहा है कॉमेडी और कुकिंग का कॉम्बिनेशन?

टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो लॉफ्टर शेफ्स सीजन 3 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है. वहीं सीजन 3 के विनर के नाम का ऐलान हो चुका है. लाफ्टर शेफ सीजन 3 के विनर अली गोनी और जन्नत जुबैर हैं. कुकिंग, कॉमेडी और सेलेब्स की मस्ती वाला शो लोगों को काफी पसंद है.
लाफ्टर शेफ सीजन 3 के फिनाले में रोहित शेट्टी नजर आए थे. शो के फिनाले में करण कुंद्रा, एल्विश यादव, अर्जुन बिजलानी, तेजस्वी प्रकाश और अली गोनी, जन्नत जुबैर के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. शेप हरपाल सिंह ने अली और जन्नत को सीजन का विनर बताया है.
लाफ्टर शेफ बेहद अलग रियलिटी शो है. इस शो में सेलेब्स जोड़ी में आते हैं. इस दौरान वह ना केवल नई डिश बनाते हैं बल्कि कॉमेडी का तड़का भी लगाते हैं. पहला सीजन 2024 में शुरू हुआ था. इस शो में टीवी सेलेब्स मस्ती के साथ खाना बनाते हैं. एक दूसरे पर कमेंट करते हैं जो कि लोगों को काफी हंसाता है.
ये शो अनस्क्रिप्टेड है जिस वजह से इसके एपिसोड काफी मजेदार होते है. शो में सेलेब्स हंसी मजा करते हैं जिस वजह से शो बेहद नेचुरल लगता है. उदाहरण के लिए शो में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की मां आई थी. इस दौरान वह सभी लोगों के लिए खीर लेकर आई थी. सभी सेलेब्स नीचे बैठकर खीर खाते हैं. इस दौरान कृष्णा बोलता है कि खीर दे दिया है कंबल भी दे दो. इस बात ने लोगों को खूब हंसाया था. इसके अलावा विक्की जैन को अक्सर नेपो पति बोला जाता है.
भले ही शो स्क्रिप्टेड नहीं है लेकिन शो को मजेदार बनाने के लिए प्लानिंग की जाती है. सेलेब्स को पॉइंटर्स दिए जाते हैं ताकि वह रिश्ते, मोमेंट्स को अच्छे से बयां कर पाएं. इसके अलावा शो में फैमिली वाइब देखने को मिलती है जिस वजह से इस शो को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है. शो में सेलेब्स के लिए जोक्स और रिएक्शन बेहद नेचुरल होते हैं जिस वजह से ये शो एंटरटेनिंग बना हुआ है.
कई सेलेब्स ऐसे है जिसे किचन के सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती है. कुछ सेलेब्स को आटे और मैदा में अंतर नहीं पता होता है. ऐसे में उनके रिएक्शन काफी रियल आते हैं जिसे आम लोग देख काफी हंसते हैं. ये शो कोई प्रोफेशनल शेफ नहीं बल्कि लोगों को हंसाने के लिए है.