BIGG BOSS 19 LIVE UPDATE: आज से होने जा रही सलमान खान के शो की शुरुआत, ये हैं कंफर्म कंटेस्टेंट, जानें कब और कहां देखें
BIGG BOSS 19 LIVE UPDATE: आज से होने जा रही सलमान खान के शो की शुरुआत, ये हैं कंफर्म कंटेस्टेंट, जानें कब और कहां देखें

BIGG BOSS 19 LIVE UPDATE: 'बिग बॉस 19' आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 17 सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं. शो का थीम 'घरवालों की सरकार' है और इसे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं. गौरव खन्ना, आश्नूर कौर, आमाल मलिक, पायल गेमिंग, माइक टायसन और अंडरटेकर जैसे नाम इस सीजन को खास बना रहे हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:45 AM IST
BIGG BOSS 19 LIVE UPDATE: सलमान खान का सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाने वाला रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' की शुरुआत आज से हो रही है, जिसमें 17 जाने-माने चेहरे नजर आएंगे. इस सीजन में गौरव खन्ना, आश्नूर कौर, आमाल मलिक, कुनीका सदानंद, शफाक नाज, हूनर हाले, अभिषेक बजाज, बसीर अली, पायल धारे, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, जीशान कादरी, नीलम गिरी, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल, सिवेट तोमर और यूट्यूबर मृदुल तिवारी जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल हैं. शो का थीम 'घरवालों की सरकार' है. ये शो ये कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकेगा. 

24 August 2025
06:44 AM

Bigg Boss 19: कब होगा बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर? जानें किस टाइम और कहां देख पाएंगे सलमान खान का शो

Bigg Boss 19 Grand Premier: सलमान खान का मोस्ट अवेटेड शो 'बिग बॉस 19' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. हर कोई इस शो को देखने के लिए बेताब है. चलिए ऐसे में आपको बताते हैं कि आप इस शो को कब और कहां देख सकते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06:42 AM

Bigg Boss 19: गौरव खन्ना से लेकर 365 डेज एक्ट्रेस तक, ये है सलमान खान के शो के कंफर्म कंटेस्टेंट, माइक टाइसन और अंडरटेकर भी हो सकते हैं शामिल

Bigg Boss 19 Contestants Full List: सलमान खान का मोस्ट अवेटेड शो 'बिग बॉस 19' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. अब इस शो को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. आखिरकार इस बार शो को लेकर आने वाले कंटेस्टेंट की almost फाइनल लिस्ट सामने आ गई है. चलिए बताते हैं है इस सीजन कौन-कौन घर के अंदर धूम मचाने वाला है. 

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

