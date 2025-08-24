BIGG BOSS 19 LIVE UPDATE: आज से होने जा रही सलमान खान के शो की शुरुआत, ये हैं कंफर्म कंटेस्टेंट, जानें कब और कहां देखें

BIGG BOSS 19 LIVE UPDATE: सलमान खान का सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए जाने वाला रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' की शुरुआत आज से हो रही है, जिसमें 17 जाने-माने चेहरे नजर आएंगे. इस सीजन में गौरव खन्ना, आश्नूर कौर, आमाल मलिक, कुनीका सदानंद, शफाक नाज, हूनर हाले, अभिषेक बजाज, बसीर अली, पायल धारे, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, जीशान कादरी, नीलम गिरी, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल, सिवेट तोमर और यूट्यूबर मृदुल तिवारी जैसे कंटेस्टेंट्स शामिल हैं. शो का थीम 'घरवालों की सरकार' है. ये शो ये कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकेगा.

