Bigg Boss 19 Winner Live Updates: 18 घरवालों में से बचे सिर्फ 5, आज रात खत्म होगा साढ़े तीन महीने का इंतजार, फिनाले में लगेगा ग्लैमर का तड़का

Bigg Boss 19 Finale Winner Live Updates: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' का आज 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले है. साढ़े तीन महीने का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. इतने लंबे प्रदर्शन के बाद घर में 5 सबसे दमदार कंटेस्टेंट्स फिनाले में पहुंचे है. टॉप 5 की लिस्ट में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट शामिल हैं.
Salman Khan BB Season 19 Finale Live Updates: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का आज ग्रैंड फिनाले है. साढ़े तीन महीनों के बाद अब शो को अपने 5 सबसे दमदार कंटेस्टेंट्स मिल गए है, जिन्होंने फिनाले में अपनी जगह बनाई है. हर कोई ये जानने के लिए काफी बेताब है कि इस सीजन की ट्रॉफी का दावेदार कौन होगा. आज रविवार 7 दिसंबर की रात ग्रैंड फिनाले होगा. वहीं शो के मेकर्स ने अभी तक विनर की प्राइज मनी को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन बीते सीजन्स के मुताबिक माना जा रहा है कि शो के विनर को करीब 50 से 55 लाख रुपये तक मिल सकते हैं. हालांकि असली रकम का खुलासा सलमान खान खुद फिनाले में करेंगे. बिग बॉस 19 से जुड़े लाइव अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहे-
Bigg Boss 19 Finale Live Updates: ग्रैंड फिनाले में अशनूर-अभिषेक की रोमांटिक परफॉर्मेंस
सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 में अशनूर कौर और अभिषेक बजाज की रोमांटिक परफॉर्मेंस भी फैंस को देखने को मिलेगी. इस परफॉर्मेंस में दोनों एक दूसरे से रोमांस करते दिखेंगे और केमिस्ट्री पर फैंस फिदा हो जाएंगे.
Bigg Boss 19 Finale Live Updates: अमाल मलिक करेंगे दिल छू लेने वाला परफॉर्मेंस
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में अमाल मलिक अपनी आवाज का जादू बिखेंरेंगे. अपनी आवाज में कई दिल छू लेने वाले गाने गाते हुए अमाल नजर आएंगे. हाल ही में मेकर्स ने उनकी परफॉर्मेंस की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है.
Bigg Boss 19 Finale Live Updates: बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले का प्रोमो
'बिग बॉस 19' के टॉप फाइनलिस्ट तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे का ग्रैंड फिनाले का प्रोमो सबके सामने आ गया है. इस प्रोमो में गौरव खन्ना का आउटफिट फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
