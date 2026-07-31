Lock Upp 2: 'सोते-सोते उल्टी करता था वो', आकांक्षा ने योगेश रावत के बुरे दौर को याद कर सुजैन को दिया करारा जवाब

Lock Upp 2 Akanksha Choudhary: कंगना रनौत के विवादित शो लॉक अप सीजन 2 का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है, घर के अंदर का ड्रामा और तीखा होता जा रहा है. मेकर्स शो को दिलचस्प बनाने के लिए एक के बाद एक नए ट्विस्ट ला रहे हैं. हाल ही में हुए टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिली. लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब आकांक्षा चौधरी और सुजैन आमने-सामने आ गईं. इस बहस के दौरान आकांक्षा अपने आंसू नहीं रोक पाईं और उन्होंने योगेश रावत को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा कर दिया.
शो के फिनाले वीक में जगह बनाने के लिए मेकर्स ने घर वालों के दोस्तों और करीबियों को टास्क में बुलाया था. नियम यह था कि अपनों को जिताने के लिए दूसरों को 'रिस्क जोन' में धकेलना था. जहां राम कपूर, वरुण यादव और पामेला सरीन को अपने करीबियों का साथ मिला, वहीं शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चौधरी के साथ खेल हो गया. उनके लिए विकास गुप्ता और सुजैन को टास्क दिया गया था. इन दोनों ने मदद करने के बजाय शिल्पा और आकांक्षा को ही टारगेट करना शुरू कर दिया.
पुरानी दुश्मनी ने फिर पकड़ा जोर
टास्क शुरू होने से पहले सुजैन ने आकांक्षा के साथ पुरानी कड़वाहट मिटाने की कोशिश की. सुजैन ने माना कि उन्होंने अतीत में एक दोस्त के तौर पर गलती की थी और वे इसकी जिम्मेदारी लेती हैं. हालांकि, आकांक्षा ने इस पर असहमति जताई और कहा कि सुजैन ने एक लड़की के तौर पर भी गलत ही किया था. बातचीत जब 'स्प्लिट्सविला' के पुराने विवाद की तरफ मुड़ने लगी, तो आकांक्षा ने साफ कह दिया कि वे इस मंच पर पुरानी बातें डिस्कस नहीं करना चाहती हैं.
'तुझपे फेम चढ़ गया है'
बातचीत जल्द ही तीखी बहस में बदल गई. सुजैन का दावा था कि आकांक्षा ने शो में आने के बाद उनके बारे में बुरा-भला कहा है. इस पर सफाई देते हुए आकांक्षा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 'तुझपे फेम चढ़ गया है.' आकांक्षा ने रोते हुए सुजैन से पूछा कि उन्होंने उनके खिलाफ कितने पॉडकास्ट किए और झूठ फैलाया. आकांक्षा ने सुजैन पर आरोप लगाया कि उनके बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें बुरी तरह 'स्लट-शेम' किया. आकांक्षा ने कहा कि वे इस शो में अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने आई थीं, लेकिन सुजैन की एंट्री ने उन्हें फिर उसी विवाद में घसीट लिया.
farah - suzanne I'll not ask you one more time to come back
bkl ise show pr bulaya hi kyu tha ??? niharika is the best option though #akankshachaudhary#lockupp2 pic.twitter.com/g4MPoMLMWS
— . (@diljaaneyaa) July 30, 2026
योगेश पर बड़ा खुलासा
सुजैन ने जब सवाल उठाया कि आकांक्षा उस योगेश को कैसे माफ कर सकती हैं जिसने उन्हें इतना दुख दिया, तो आकांक्षा तुरंत योगेश के बचाव में उतर आईं. आकांक्षा ने योगेश के सबसे मुश्किल दौर का खुलासा करते हुए कहा, "तुझे नहीं पता वो सुसाइडल था? तुझे नहीं पता वो सोते-सोते उल्टियां करता था गिल्ट में?" आकांक्षा ने सुजैन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे बिना पूरी कहानी जाने अपनी राय बना लेती हैं.
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