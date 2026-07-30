Lock Upp 2: ये होंगे Lock Upp 2 के 5 फाइनलिस्ट! विनर का नाम हुआ रिवील; इस कंटेस्टेंट का नाम हो रहा वायरल

Lock upp 2 winner name leak: Lock Upp 2 का ग्रैंड फिनाले करीब आ गया है और टॉप 2 फाइनलिस्ट के नाम लीक हो चुके हैं. जानिए राम कपूर, शिल्पा शिंदे और योगेश रावत किस नंबर पर बाहर हुए.
Lock upp 2 winner name leak: 'Lock Upp 2' का ग्रैंड फिनाले अब बेहद करीब आ चुका है और ट्रॉफी को अपने नाम करने की जंग अपने आखिरी मोड़ पर है. शो का आखिरी हफ्ता चल रहा है और फैंस के बीच यह जानने की एक्साइटमेंट चरम पर है कि आखिर इस बार का विनर कौन बनेगा. अंदर की खबरों की मानें तो फिनाले रेस की शूटिंग पूरी हो चुकी है. 28 जुलाई को हुए एक स्पेशल मीडिया राउंड में टॉप 5 फाइनलिस्ट्स ने मीडिया से बातचीत भी की. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एलिमिनेशन और फिनाले की फाइनल रैंकिंग को लेकर कई लीक्स सामने आ रहे हैं.
इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे पोस्ट्स के मुताबिक, शो के टॉप-3 फाइनलिस्ट में शिवांगी जोशी, श्रेया कालरा और योगेश रावत शामिल हैं. इन दावों में कहा जा रहा है कि शिवांगी जोशी ने शो का खिताब अपने नाम कर लिया है, जबकि श्रेया कालरा रनर-अप रही हैं. हालांकि, अभी तक इन खबरों की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है न तो जी न्यूज इसकी पुष्टि करता है. वहीं न तो शो के मेकर्स और न ही किसी कंटेस्टेंट ने इस बारे में कोई बयान दिया है. ऐसे में दर्शकों को फिनाले का बेसब्री से इंतजार है, जहां असली विजेता का खुलासा होगा.
शो के मेकर्स भले ही फिनाले को लेकर काफी सस्पेंस बना रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर शो की इनसाइड खबरें पहले ही छा गई हैं. लीक हुई जानकारी के मुताबिक, फिनाले रेस की शूटिंग पूरी कर ली गई है. 28 जुलाई को टॉप 5 कंटेस्टेंट्स ने मीडिया के तीखे सवालों का सामना किया. इसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर एलिमिनेशन का ऑर्डर और कौन किस नंबर पर बाहर हुआ, इसकी लिस्ट वायरल होने लगी. फैंस अब अपनी-अपनी पसंदीदा कंटेस्टेंट के सपोर्ट में उतर आए हैं.
लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीजन के टॉप 5 फाइनलिस्ट में टीवी और सोशल मीडिया के कई बड़े चेहरे जगह बनाने में कामयाब रहे. इनमें शामिल हैं:
राम कपूर
शिल्पा शिंदे
श्रेया कालरा
शिवांगी जोशी
योगेश रावत
इन पांचों कंटेस्टेंट्स ने पूरे सीजन अपनी तगड़ी गेम प्लान और पर्सनैलिटी से दर्शकों का दिल जीता. लेकिन फिनाले की रेस में कुछ लोग ट्रॉफी के इतने करीब आकर भी चूक गए. वायरल लीक्स की मानें तो फिनाले की रेस से सबसे पहले टीवी एक्टर राम कपूर बाहर हुए और उन्हें 5वां स्थान मिला. उनके ठीक बाद 'अंगूरी भाभी' फेम शिल्पा शिंदे का सफर खत्म हुआ और वो 4वें पायदान पर रहीं. वहीं, शो में अपनी तगड़ी परफॉर्मेंस से सबको चौंकाने वाले योगेश रावत तीसरे नंबर पर आकर एलिमिनेट हो गए. यानी ट्रॉफी की रेस से तीन मजबूत दावेदार फाइनल रिजल्ट से ठीक पहले बाहर हो गए.
तीन बड़े एलिमिनेशन के बाद अब ट्रॉफी की जंग पूरी तरह से दो दमदार कंटेस्टेंट्स के बीच सिमट गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा 'Lock Upp 2' की टॉप 2 फाइनलिस्ट बनी हैं. सोशल मीडिया पर इन दोनों ही हसीनाओं की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. एक तरफ जहां टीवी की चहेती बहू शिवांगी जोशी हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी बेबाकी से दिल जीतने वाली श्रेया कालरा हैं. दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है.
हालांकि, सोशल मीडिया पर यह रैंकिंग और टॉप 2 के नाम तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन शो के मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिनाले का असली विनर कौन होगा, इसका सही जवाब तो दर्शकों को ग्रैंड फिनाले वाले दिन ही देखने को मिलेगा. तब तक फैंस को बस थोड़ा और इंतजार करना होगा.
जहां एक ओर सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि शो के विनर का नाम लीक हो गया है. तो दूसरी ओर, एकता कपूर ने इन अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर की वीडियो को री-पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हैलो, जीविका और दूसरे जर्नो फ्रेंड्स. आप लोग मेरे पीक कंटेंट को लीक कंटेंट बना रहे हैं.' एकता ने इस कैप्शन के साथ रोने और हंसने वाले इमोजी को भी यूज किया.