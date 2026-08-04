Lock Upp 2: शिवांगी जोशी को बचाने के लिए हर्षद चोपड़ा ने त्यागी ट्रॉफी, LIVE दिखा टीवी ड्रामा, रोते हुए शो को कहा 'अलविदा'

Lock Upp 2 Harshad Chopda Sacrifices: रियालिटी शो 'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले बिल्कुल करीब है और शो में ड्रामे का लेवल आसमान छू रहा है. 5 अगस्त 2026 को होने वाले फिनाले से ठीक पहले मेकर्स ने दर्शकों को ऐसा झटका दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. शो के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट हर्षद चोपड़ा ने अपनी फाइनलिस्ट की सीट कुर्बान कर दी है. उन्होंने यह कदम टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी को एलिमिनेशन से बचाने के लिए उठाया है. हालिया एपिसोड के अनुसार, इस फैसले के बाद से इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है.
'लॉक अप 2' के पिछले टास्क में हर्षद चोपड़ा ने अपनी काबिलियत साबित करते हुए सीजन का पहला फाइनलिस्ट स्पॉट हासिल कर लिया था. लेकिन इसी दौरान शो की दूसरी कंटेस्टेंट श्रेया कालरा को एक स्पेशल पावर मिली. इस पावर का इस्तेमाल करते हुए श्रेया ने सीधे शिवांगी जोशी को बेघर करने के लिए चुन लिया. इससे शिवांगी के सफर पर सीधा खतरा मंडराने लगा.
सोमवार के एपिसोड में होस्ट रितेश देशमुख ने श्रेया से पूछा कि क्या वह अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहती हैं. लेकिन श्रेया अपनी बात पर अड़ी रहीं और उन्होंने शिवांगी को एलिमिनेट करने की कई वजहें बताईं. यह सब देखकर हर्षद चोपड़ा पूरी तरह टूट गए. हर्षद ने रोते हुए श्रेया से गुजारिश की कि वह शिवांगी को बेघर न करें. हर्षद का यह इमोशनल रूप देखकर रितेश देशमुख ने उन्हें एक मौका दिया. रितेश ने कहा कि अगर वह चाहें तो अपनी फिनाले सीट छोड़कर शो से बाहर जा सकते हैं और शिवांगी को बचा सकते हैं. हर्षद ने बिना एक पल गंवाए इस शर्त को मान लिया.
शिवांगी को शो में बनाए रखने के लिए हर्षद ने अपने हाथों से ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ दिया. शो से बाहर निकलने से पहले हर्षद ने शिवांगी से कहा कि अब उन्हें यह शो जीतकर दिखाना होगा. इस दौरान हर्षद और शिवांगी दोनों फूट-फूटकर रोते नजर आए. घर का माहौल बेहद गमगीन हो गया और बाकी घरवाले भी इस अचानक हुए एलिमिनेशन को देखकर सन्न रह गए.
हर्षद के इस फैसले से घर के बाकी मेंबर्स काफी दुखी नजर आए. कई घरवालों का मानना था कि पिछले टास्क के बाद से ही हर्षद इमोशनली काफी दबाव में थे. उनका कहना था कि हर्षद को बातों में उलझाकर और गिल्ट-ट्रिप करके यह कुर्बानी देने पर मजबूर किया गया है. घरवालों ने हर्षद के लिए सहानुभूति जताई कि जो शख्स पहला फाइनलिस्ट बना था, उसने अपना आधा एपिसोड रोते हुए बिताया और आखिरकार शो छोड़कर चला गया.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फैंस दो गुटों में बंट गए हैं. हर्षद के कुछ फैंस उनके इस कदम से काफी नाराज हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह निस्वार्थ होने से ज्यादा बेवकूफी है. उन्हें अपने लिए खेलना चाहिए था और अपनी जगह के लिए लड़ना चाहिए था." वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "हर्षद के लिए बुरा लग रहा है लेकिन उन्होंने अपने फैंस को निराश किया है. उन्होंने अपने ही गेम का मजाक बना दिया." अब देखना होगा कि 5 अगस्त 2026 को होने वाले 'लॉक अप 2' के ग्रैंड फिनाले में शिवांगी जोशी इस कुर्बानी का सही मान रख पाती हैं या नहीं.