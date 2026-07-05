'मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत...', Lock Upp 2 में अचानक क्यों फूटा कंगना का गुस्सा; योगेश रावत को खूब सुनाया

कंगना के बैक टू बैक वार के बाद, अब मेकर्स सीजन में एक नया ट्विस्ट लाने वाले हैं. मेकर्स ने हाल ही में पहली वाइल्डकार्ड एंट्री का ऐलान कर दिया है. ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं, बल्कि टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और 'भाबी जी घर पर हैं' से पॉपुलर हुईं शिल्पा शिंदे हैं, जो अब शो में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रूप में नजर आएंगी. इस खबर के सामने आते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. वहीं जहां शो पहले से ही अपने झगड़ों, ट्विस्ट और कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली तकरार की वजह से खबरों में छाया हुआ है. वहीं शिल्पा शिंदे की एंट्री से गेम पूरी तरह बदल सकता है. उनका बेबाक अदांज और मजबूत पर्सनैलिटी घर के बाकी मेंबर्स के लिए नई चुनौती बन सकती है.