'मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत...', Lock Upp 2 में अचानक क्यों फूटा कंगना का गुस्सा; योगेश रावत को खूब सुनाया

इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर'लॉक अप सीजन 2' नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है. शो से जुड़ी सभी वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. वहीं इस समय शो में कंगना रनौत कहर ढा रही हैं. उन्होंने आते ही रामकपूर, धीरज और श्रेया कालरा की क्लास लगा दी थी, जिसके बाद घर का माहौल काफी गर्मा गाया था. वहीं अब उनका अगला शिकार योगेश रावत हैं. उन्होंने योगेश के पुराने रिश्तों और उन पर लगे 'चीटर' के आरोपों को लेकर खुलकर सवाल किए. कंगना ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो किसी लड़की का भरोसा तोड़ते हैं.
इतना ही नहीं, उन्होंने योगेश को आकांक्षा चौधरी का दिल न दुखाने की भी सख्त चेतावनी दे डाली. एपिसोड के दौरान कंगना ने योगेश से कहा कि लोग उन्हें 'चीटर' कहते हैं. वहीं जब योगेश ने इस बात को सभी के सामने स्वीकार किया कि लोग ऐसा कहते हैं, तो कंगना ने तुरंत जवाब दिया, हां जी, कर रहे हो? थोड़ा शर्मिंदा तो हो जाओ.
योगेश की क्लास लगाते हुए कंगना ने आगे कहा, 'मुझे ऐसे लड़कों से बहुत नफरत है, बहुत घृणा है... जो लड़कियों का दिल तोड़ते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाते हैं. अगर तुमने आकांक्षा का दिल तोड़ा, तो मैं तुम्हें तोड़ने आ जाऊंगी.' कंगना की ये बात को सुनकर सेट पर मौजूद बाकी कंटेस्टेंट्स भी काफी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.
कंगना की फटकार के बाद योगेश रावत ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा 'चीटर' का टैग उन्हें लोगों ने दिया है. लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि वो असल जिंदगी में वैसे ही इंसान हैं. हालांकि, कंगना के जाने के बाद योगेश काफी इमोशनल हो गए थे. उन्होंने अपना माइक्रोफोन तक उतार दिया और रोते हुए कहा कि लोग बिना पूरी सच्चाई जाने उन्हें जज कर रहे हैं. योगेश ने आगे कहा कि किसी एक आरोप के आधार पर उनकी पूरी अलग इमेज बना देना सही नहीं है.
कंगना रनौत ने सिर्फ योगेश ही नहीं, बल्कि आकांक्षा चौधरी को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने दोनों को उनके पिछले रियलिटी शो के पॉपुलर 'कंबल कांड' की याद दिलाते हुए कहा कि 'लॉक अप 2' कोई डेटिंग शो नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि दोनों एक-दूसरे के पीछे छिपकर गेम खेलने की बजाय अपनी अलग पहचान बनाएं और अलग-अलग होकर गेम खेलें. कंगना ने चेतावनी दी कि अगर वो पुराने तरीके अपनाते रहे तो इस शो में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे.
योगेश रावत का नाम पहले भी 'Splitsvilla X6' के दौरान विवादों में आ चुका है. शो के ग्रैंड फिनाले में कंटेस्टेंट रुरू ने आरोप लगाया था कि योगेश पहले से उनके साथ रिलेशनशिप में थे और इसी दौरान उनकी नजदीकियां आकांक्षा चौधरी से बढ़ गई थीं. इस वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें 'चीटर' का टैग दिया गया था. हालांकि, योगेश ने हमेशा धोखा देने के आरोपों से इनकार किया है. साथ ही, उन्होंने ये भी माना कि उनके मन में आकांक्षा के लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन उन्होंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की.
कंगना के बैक टू बैक वार के बाद, अब मेकर्स सीजन में एक नया ट्विस्ट लाने वाले हैं. मेकर्स ने हाल ही में पहली वाइल्डकार्ड एंट्री का ऐलान कर दिया है. ये कंटेस्टेंट कोई और नहीं, बल्कि टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और 'भाबी जी घर पर हैं' से पॉपुलर हुईं शिल्पा शिंदे हैं, जो अब शो में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रूप में नजर आएंगी. इस खबर के सामने आते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. वहीं जहां शो पहले से ही अपने झगड़ों, ट्विस्ट और कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली तकरार की वजह से खबरों में छाया हुआ है. वहीं शिल्पा शिंदे की एंट्री से गेम पूरी तरह बदल सकता है. उनका बेबाक अदांज और मजबूत पर्सनैलिटी घर के बाकी मेंबर्स के लिए नई चुनौती बन सकती है.
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक प्रोमो वीडियो शेयर कर इस सरप्राइज का खुलासा किया. वीडियो में शिल्पा शिंदे कहती हैं, 'सुना है सब लोग अंदर अपनी-अपनी गद्दी पर बैठे हैं. लेकिन उन्हें कह दो, जब तक कोई बाहर वाला अंदर कदम नहीं रखता, तब तक ही उनका राज चलता रहेगा.' इस एक लाइन ने ही साफ कर दिया है कि शिल्पा घर में आते ही गेम का माहौल बदलने वाली हैं.
वहीं, इस एपिसोड में सीजन का पहला एलिमिनेशन भी देखने को मिला. श्रेष्ठा अय्यर शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनीं, जबकि आकांक्षा चमोला और माधुरी जैन ग्रोवर सेफ रहीं. बता दें कि 'लॉक अप सीजन 2' का प्रीमियर 27 जून को हुआ था और ये शनिवार से बुधवार तक नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है। शो में लगातार बढ़ता ड्रामा, रिश्तों के विवाद और कंगना रनौत का बेबाक अंदाज ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है.