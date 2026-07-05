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'मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत...', Lock Upp 2 में अचानक क्यों फूटा कंगना का गुस्सा; योगेश रावत को खूब सुनाया

'लॉक अप सीजन 2' में एक बार फिर कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज में नजर आईं. शो की ओरिजिनल होस्ट ने हाल ही के एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स के खेल का जायजा लिया था. लेकिन सबसे ज्यादा उनके निशाने पर कंटेस्टेंट योगेश रावत रहे. वहीं जल्द ही शो में एक वाइल्डकार्ड की एंट्री देखने को मिलेगी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 05, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:58 PM IST
'मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत...', Lock Upp 2 में अचानक क्यों फूटा कंगना का गुस्सा; योगेश रावत को खूब सुनाया

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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