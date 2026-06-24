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'लॉकअप 2' में दिखेंगी माही विज? अटकलों पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी; बोलीं- 'मुझे ऑफर मिला था...'

Mahhi Vij Open Up On Lock Upp 2: टीवी एक्ट्रेस माही विज ने 'लॉकअप 2' में शामिल होने की खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें शो का ऑफर मिला था. इसी बीच एक्ट्रेस को लेकर खबर थी कि वह 'लॉखअप 2' में कदम रखेंगी. यह शो 27 जून से स्ट्रीम होगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 24, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:45 AM IST
'लॉकअप 2' में दिखेंगी माही विज? अटकलों पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी; बोलीं- 'मुझे ऑफर मिला था...'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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