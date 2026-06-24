रितेश देशमुख और फराह खान के 'जेलर' के दमदार रोल में होस्ट किए जाने वाले शो 'लॉक अप: सच या सजा' में 14 मशहूर हस्तियों को 'कैदी' बनाकर एक ऐसी कंट्रोल वाली, हाई-प्रेशर जेल में रखा जाता है, जैसी भारतीय रियलिटी एंटरटेनमेंट में पहले कभी नहीं देखी गई. बाहरी दुनिया से कटे हुए, सुख-सुविधाओं से दूर और लगातार मुश्किल टास्क का सामना करते हुए, कैदियों को बदलते गठबंधनों और कठिन फैसलों के बीच से गुजरना होता है, जहां हर कदम कहानी को रातों-रात बदल सकता है. यह शो कैदियों को अपनी इमेज के पीछे की कहानियां बताने का मौका देता है. क्योंकि 'लॉक अप: सच या सजा' में सच सिर्फ ताकत नहीं है, यह एक ऐसी करेंसी है जो आपको आजाद कर सकती है. शो का पहला एपिसोड 27 जून को स्ट्रीम होगा.