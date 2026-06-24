Mahhi Vij Open Up On Lock Upp 2: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस माही विज ने अपनी एक्टिंग और अंदाज से लोगों का खूब दिल जीता है. माही विज को आखिरी बार सीरियल 'सहर होने को है' में देखा गया था. इस शो में एक्ट्रेस ने कौसर की भूमिका निभाई थी. हालांकि, माही विज ने कुछ वक्त पहले ही 'सहर होने को है' को अलविदा कह दिया है. माही विज का नाम ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाले शो 'लॉकअप 2' से भी जुड़ गया है.
माही विज को लेकर बताया गया कि वह रितेश देशमुख और फराह खान के शो 'लॉकअप 2' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने वाली हैं. शो से लगातार नाम जुड़ने पर अब माही विज ने इस पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अब इस पर से सच का पर्दा उठा दिया है और बताया कि वह 'लॉकअप 2' शो का हिस्सा बनेंगी या नहीं.
एक्ट्रेस माही विज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए 'लॉकअप 2' के बारे में बात की. माही विज ने बताया कि उन्हें एकता कपूर के शो का ऑफर मिला था. माही विज ने 'लॉकअप 2' के बारे में कहा कि, 'मुझे शो का ऑफर मिला था, लेकिन मैं इस सीजन का हिस्सा नहीं बनूंगी. अभी मैं अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रही हूं. हालांकि, भविष्य में मैं कभी 'लॉकअप' का हिस्सा बन सकती हूं.' बता दें कि माही विज को 'लॉकअप 2' में देखने के लिए फैंस काफी बेताब थे, लेकिन एक्ट्रेस के जवाब ने सभी तरह की अटकलों और एक्साइटमेंट पर पूर्ण विराम लगा दिया है.
'सहर होने को है' से सफल वापसी करने से पहले माही ने अपने एक्टिंग करियर से कुछ समय का ब्रेक लिया था. इस शो में उनके काम को दर्शकों के साथ-साथ फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के लोगों ने भी खूब सराहा, जिससे स्क्रीन पर उनकी मजबूत मौजूदगी और बेहतरीन एक्टिंग का पता चला.
रितेश देशमुख और फराह खान के 'जेलर' के दमदार रोल में होस्ट किए जाने वाले शो 'लॉक अप: सच या सजा' में 14 मशहूर हस्तियों को 'कैदी' बनाकर एक ऐसी कंट्रोल वाली, हाई-प्रेशर जेल में रखा जाता है, जैसी भारतीय रियलिटी एंटरटेनमेंट में पहले कभी नहीं देखी गई. बाहरी दुनिया से कटे हुए, सुख-सुविधाओं से दूर और लगातार मुश्किल टास्क का सामना करते हुए, कैदियों को बदलते गठबंधनों और कठिन फैसलों के बीच से गुजरना होता है, जहां हर कदम कहानी को रातों-रात बदल सकता है. यह शो कैदियों को अपनी इमेज के पीछे की कहानियां बताने का मौका देता है. क्योंकि 'लॉक अप: सच या सजा' में सच सिर्फ ताकत नहीं है, यह एक ऐसी करेंसी है जो आपको आजाद कर सकती है. शो का पहला एपिसोड 27 जून को स्ट्रीम होगा.
बता दें कि 'लॉकअप 2' इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है. शो का पहला एपिसोड 27 जून को स्ट्रीम होगा. वहीं, शनिवार से बुधवार रात 8 बजे 'लॉकअप 2' टेलीकास्ट होगा. इस बार शो में राम कपूर और शिवांगी जोशी हाथ आजमाते नजर आएंगे. इनके अलावा भी कई सितारों के नाम इस शो में शामिल होने से जुड़े हुए हैं, जिनमें सुनीता आहूजा, कुशा कपिला, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चौधरी और धीरज कपूर शामिल हैं.