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'उसने कंबल के नीचे मुझे छुआ...' राम कपूर ने 'लॉकअप' में खोला जिंदगी का बड़ा राज; बोले- 'स्कूल में हुआ था यौन शोषण'

Ram Kapoor Biggest Secret: नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में राम कपूर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रामा दुनिया के सामने रखा. एक्टर ने खुलासा किया कि 13 साल की उम्र में जब वो बोर्डिंग स्कूल में थे, तो वहां उनका यौन शोषण हुआ था और इसके बारे में केवल उनकी पत्नी जानती थीं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 12, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:12 AM IST
'उसने कंबल के नीचे मुझे छुआ...' राम कपूर ने 'लॉकअप' में खोला जिंदगी का बड़ा राज; बोले- 'स्कूल में हुआ था यौन शोषण'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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