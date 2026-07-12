'उसने कंबल के नीचे मुझे छुआ...' राम कपूर ने 'लॉकअप' में खोला जिंदगी का बड़ा राज; बोले- 'स्कूल में हुआ था यौन शोषण'

Ram Kapoor Biggest Secret: नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉकअप 2' इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बना हुआ है. इस शो में आए दिन कंटेस्टेंट्स के नए-नए सीक्रेट सामने आ रहे हैं, जो ऑडियंस को काफी पसंद आ रहे हैं. अब इस शो में राम कपूर ने बड़ा खुलासा किया है. 'लॉकअप' के दौरान राम कपूर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट दुनिया के सामने रख दिया है. राम कपूर ने अपने बचपन का ट्रॉमा शेयर दुनिया के साथ शेयर किया है, जिसे सिर्फ उनकी पत्नी गौतमी ही जानती थी.
राम कपूर ने शो में अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच बताया, जिसे सुनकर न सिर्फ लोग हैरान रह गए, बल्कि होस्ट फराह खान की आंखों में भी आंसू आ गए थे. राम कपूर ने कई सालों बाद अपनी इस घटना के बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि वे महज 13 साल के थे तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, तब उनका यौन शोषण हुआ था. राम कपूर की इस बात को सुनकर सभी कंटेस्टेंट हैरान रह गए और इमोशनल हो गए.
'लॉकअप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में राम कपूर ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि इस घटना का असर उन पर काफी लंबे समय तक रहा था. बचपन में हुए उस हादसे को उन्होंने अपने दिल में दबाकर रखा था और किसी से शेयर नहीं किया था. इस दर्द के साथ जीना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन अब उन्हें लगा कि इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए.
राम कपूर ने कहा कि 'बोर्डिंग स्कूल में मेरा यौन शोषण हुआ था. मैं आठवीं क्लास में था और दसवीं क्लास का एक स्टूडेंट मेरे बिस्तर पर मेरे साथ था. हम मजाक-मस्ती कर रहे थे. उसने कंबल के नीचे मुझे छुआ. ये देखकर मैं सुन्न हो गया था. मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वहां 30-40 बच्चे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसे रिएक्ट करूं.'
हालांकि फिर कुछ देर बाद राम कपूर ने हिम्मत जुटाई और अपने साथ हो रही चीजों के खिलाफ आवाज उठाई. राम ने कहा, 'मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ समय बाद मैंने उससे कहा, 'मुझे ये पसंद नहीं है.' इतना सुनकर रुक गया और तुरंत चला गया.' राम कपूर ने आगे बताया कि इस घटना के बाद वो सदमे में आ गए थे. लेकिन जिस व्यक्ति ने राम के साथ छेड़छाड़ की थी, उसने उनसे माफी मांगी और उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि उसे सच में अफसोस है.