Lock Upp 2: राम कपूर की पत्नी ने श्रेया से क्यों मांगी माफी? हाथ जोड़कर बोलीं- इन्होंने गलत तरीके से छुआ तो...

Lock Upp 2 Latest Episode: ओटीटी पर इस वक्त लॉक अप सीजन 2 ने तहलका मचा रखा है. शो में मौजूद कंटेस्टेंट राम कपूर से मिलने के लिए उनकी पत्नी गौतमी कपूर आई थीं. उन्होंने श्रेया कालरा से खुलकर बात की. उन्होंने श्रेया से हग्स और किस वाले मोमेंट के लिए माफी मांगी. यह खबर सामने आते ही फैंस इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं. दोनों के बीच का यह संवाद बहुत ही सिंपल और फ्रेंडली अंदाज में हुआ.
गौतमी कपूर ने क्या कहा
गौतमी कपूर अक्सर अपनी बात बहुत बेबाकी से रखती हैं. इस बार भी उन्होंने बिना किसी झिझक के श्रेया कालरा को अपना मैसेज दिया. उन्होंने बेहद स्वीट अंदाज में श्रेया से कहा कि अगर उन्हें किसी बात से असहज महसूस हुआ हो तो वह सॉरी मांगती हैं. गौतमी का यह अंदाज दिखाता है कि वह कितनी डाउन टू अर्थ हैं. उन्होंने सिचुएशन को बहुत ही मैच्योर तरीके से हैंडल किया.
श्रेया कालरा का कैसा था रिएक्शन
जब गौतमी कपूर ने श्रेया से माफी मांगी तो श्रेया का रिएक्शन भी काफी पॉजिटिव रहा. श्रेया ने इस बात को बहुत ही हल्के-फुल्के अंदाज में लिया. उन्होंने गौतमी के इस जेस्चर की तारीफ की. श्रेया ने यह साफ कर दिया कि उनके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है. दोनों की इस बातचीत ने फैंस का दिल जीत लिया. इस खबर पर यूजर्स अपनी-अपनी राय देने लगे. ज्यादातर लोगों ने गौतमी कपूर की ईमानदारी और विनम्रता की तारीफ की. फैंस का कहना है कि सेलेब्स का इस तरह से एक-दूसरे के प्रति आदर दिखाना बहुत अच्छी बात है. कई लोगों ने लिखा कि गौतमी ने जिस तरह से सिचुएशन को संभाला वह तारीफ के काबिल है.
राम कपूर का इस पर क्या रुख रहा
राम कपूर इंडस्ट्री के बेहद पॉपुलर एक्टर हैं. वह अक्सर अपनी फन-लविंग पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं. इस पूरे मामले में गौतमी के इस कदम से यह साफ हो गया कि कपूर फैमिली किसी भी बात को ज्यादा बढ़ने नहीं देती. वे हर मुद्दे को बहुत प्यार और समझदारी से सुलझा लेते हैं. यही वजह है कि फैंस इस मोमेंट की जमकर सराहना कर रहे हैं.