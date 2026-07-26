Lock Upp 2: हिना खान के इल्जामों से तिलमिलाईं शिल्पा शिंदे, गुस्से में बोलीं- 'वो भाड़ में जाए...'

रिएलिटी शो 'लॉक अप 2' ने इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से लेकर सोशल मीडिया तक काफी बज बना रखा है. हर दिन ऑडियंस इस शो के नए एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करती है. हाल ही में नए एपिसोड में फिर से पुरानी राइवलरी देखने को मिली. लेटेस्ट एपिसोड में हिना खान 'लॉक अप 2' का हिस्सा बनीं, जहां उन्होंने शिल्पा शिंदे पर शिवांगी जोशी का कैरेक्टर शेमिंग करने का आरोप लगाया. एक्ट्रेस के इन तीखे आरोपों के बाद शिल्पा शिंदे गुस्से में लाल हो गईं और उन्होंने हिना खान के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया.