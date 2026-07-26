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Lock Upp 2: हिना खान के इल्जामों से तिलमिलाईं शिल्पा शिंदे, गुस्से में बोलीं- 'वो भाड़ में जाए...'

Lock Upp 2​ : ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इस समय रिएलिटी शो 'लॉक अप 2'लगातार छाया हुआ है. शो के नए एपिसोड में हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच पुरानी दुश्मनी एक बार फिर से देखने को मिली.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 26, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:39 AM IST
Lock Upp 2: हिना खान के इल्जामों से तिलमिलाईं शिल्पा शिंदे, गुस्से में बोलीं- 'वो भाड़ में जाए...'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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