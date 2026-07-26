Lock Upp 2: हिना खान के इल्जामों से तिलमिलाईं शिल्पा शिंदे, गुस्से में बोलीं- 'वो भाड़ में जाए...'

रिएलिटी शो 'लॉक अप 2' ने इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से लेकर सोशल मीडिया तक काफी बज बना रखा है. हर दिन ऑडियंस इस शो के नए एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करती है. हाल ही में नए एपिसोड में फिर से पुरानी राइवलरी देखने को मिली. लेटेस्ट एपिसोड में हिना खान 'लॉक अप 2' का हिस्सा बनीं, जहां उन्होंने शिल्पा शिंदे पर शिवांगी जोशी का कैरेक्टर शेमिंग करने का आरोप लगाया. एक्ट्रेस के इन तीखे आरोपों के बाद शिल्पा शिंदे गुस्से में लाल हो गईं और उन्होंने हिना खान के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया.
इस दौरान हिना खान अपने फैसले पर टिकी रहीं और उन्होंने उर्फी जावेद की गुजारिश मानने से इनकार कर दिया. दरअसल उर्फी जावेद, शिल्पा शिंदे को बचाना चाहती थीं, लेकिन हिना खान ने उनकी एक नहीं चलने दी और आखिर में वरुण उर्फ लैला को सेफ कर दिया.
जजमेंट डे के दौरान हिना खान ने ऐसा फैसला लिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. दरअसल, उर्फी जावेद ने हिना से शिल्पा शिंदे को बचाने की अपील की थी. लेकिन हिना ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया. हिना अपने फैसले पर पूरी तरह कायम रहीं और उन्होंने शिल्पा को सेफ करने के लिए उनका नाम नहीं लिया. हिना ने इसके पीछे अपनी सोच और सिद्धांतों का हवाला दिया. वहीं उन्होंने कहा कि वो ऐसे गेम का सपोर्ट नहीं कर सकतीं, जिसमें किसी को नीचा दिखाया जाए या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए.
हिना खान ने शिल्पा को बचाने से मना करते हुए कहा, 'मेरी जिंदगी के जो उसूल हैं और मैं जैसी इंसान हूं, उसके हिसाब से मैं ऐसे गेमप्ले को सपोर्ट नहीं करूंगी, जिसमें लोगों को नीचा दिखाया जाए, कैरेक्टर शेमिंग किया जाए या गंदा खेल खेला जाए.' उन्होंने आगे कहा कि वो किसी ऐसे इंसान का नाम लेकर उसे नहीं बचा सकतीं, अगर उन्हें लगता है कि खेल में गलत तरीका अपनाया गया है. हिना ने ये भी कहा, 'कम से कम मैं तो ऐसा नहीं करूंगी.'
उर्फी जावेद ने शिल्पा शिंदे का सपोर्ट करते हुए कहा कि वो 'लॉक अप 2' को खासतौर पर शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा की वजह से देखती हैं. उर्फी का मानना है कि दोनों कंटेस्टेंट शो में अलग पहचान बना रही हैं और ऑडियंस का एंटरटेनमेंट कर रही हैं.
हिना खान के आरोपों पर शिल्पा शिंदे ने अपनी सफाई दी. शिल्पा ने कहा कि उन पर लगाए गए कैरेक्टर हनन के आरोप बिल्कुल गलत हैं. उन्होंने कहा, 'दरअसल जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया है कैरेक्टर हनन का, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है.' शिल्पा अपनी बात रख ही रही थीं कि हिना खान ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, 'नहीं, आपने किया है' हिना के इस जवाब के बाद माहौल और भी गर्म हो गया.
हिना खान और शिल्पा शिंदे दोनों ही टीवी इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां हैं. ऐसे में दोनों के बीच हुई ये बहस शो का सबसे बड़ा हाईलाइट बन गई है. सोशल मीडिया पर भी फैंस इस एपिसोड को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं. 'लॉक अप 2' का ये जजमेंट डे एपिसोड ऑडियंस के लिए काफी एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें न सिर्फ फैसले होंगे बल्कि कंटेस्टेंट्स के बीच रिश्तों और सोच का भी खुलासा होगा.