'मां तक से पूछे गए थे सवाल...' फेक MMS कांड पर छलका शिल्पा शिंदे का दर्द, लॉकअप 2 में बोलीं- 'मेरी जिंदगी नरक बना दी थी'

Lock Upp 2: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री लेने वाली टीवी की ड्रामा क्वीन शिल्पा शिंदे एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. जेल के अंदर अपने बेबाक खेल से तहलका मचा रही हैं. इसी बीच शिल्पा ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दौर को याद किया है. शो में बातचीत के दौरान शिल्पा शिंदे का दर्द छलक पड़ा और उन्होंने सालों पुराने विवादित 'फेक एमएमएस स्कैंडल' को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया.
'लॉकअप 2' में बातचीत के दौरान अपने विवादित 'फेक एमएमएस स्कैंडल' को लेकर खुलासा कर उन्होंने हर किसी को चौंका दिया. उनके इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. उन्होंने इसे अपमानजनक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला बताया. साथ ही उन्होंने बताया कि फेमस सिटकॉम 'भाभीजी घर पर हैं' से बाहर निकलने के बाद किस तरह उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया था.
शिल्पा ने आरोप लगाया कि, 'जब मैंने 'भाभीजी घर पर हैं' शो छोड़ा था, तब कुछ लोगों ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना दिया था. मुझे कई तरह से प्रताड़ित किया गया और इंडस्ट्री में मेरे बारे में कई तरह की झूठी और मनगढ़ंत कहानियां फैलाई गईं.' शिल्पा के मुताबिक, विवाद सिर्फ शो छोड़ने तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उनके करियर और छवि को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए एक गहरी साजिश रची गई थी.
शिल्पा शिंदे ने बताया कि इस पूरे विवाद में खौफनाक मोड़ तब आया, जब इंटरनेट पर उनके नाम से एक फर्जी एमएमएस वीडियो वायरल कर दिया गया. इस दौर को याद करते हुए शिल्पा ने बताया कि उस फेक एमएमएस विवाद ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया था. वो उनके लिए एक ट्रॉमा जैसा था. समाज और इंडस्ट्री में उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे थे और उनका करियर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था.
शिल्पा ने इस दौरान कहा कि इस बात से उनके घरवाले भी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि बिल्डिंग के वॉचमैन तक ने उनकी मां से 'भाभीजी' के कथित एमएमएस के बारे में बात की थी. हालांकि, शिल्पा ने ये भी बताया कि उस बेहद मुश्किल दौर ने उन्हें अंदर से काफी ज्यादा मजबूत बनाया, जिसके बाद वो और ज्यादा ताकत के साथ वापस लौट पाईं.
गौरतलब है कि 'भाभीजी घर पर हैं' शो छोड़ने और इस विवाद के बाद शिल्पा ने 'बिग बॉस' में कदम रखा था, जहां दर्शकों ने उन पर ढेर सारा प्यार बरसाया था और वो शो की विनर बनी थीं. अब एक बार फिर एक्ट्रेस रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर शो के फैंस का दिल जीत रही हैं और अपने इस सफर को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.