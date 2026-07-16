Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टीवी
  • /मां तक से पूछे गए थे सवाल... फेक MMS कांड पर छलका शिल्पा शिंदे का दर्द, लॉकअप 2 में बोलीं- मेरी जिंदगी नरक बना दी थी

'मां तक से पूछे गए थे सवाल...' फेक MMS कांड पर छलका शिल्पा शिंदे का दर्द, लॉकअप 2 में बोलीं- 'मेरी जिंदगी नरक बना दी थी'

Lock Upp 2: इन दिनों नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉकअप 2' काफी चर्चा में बना हुआ है. शो में शिल्पा शिंदे ने 'भाभीजी घर पर हैं' छोड़ने के बाद हुए हैरेसमेंट और अपने नाम से वायरल हुए फेक एमएमएस स्कैंडल के दर्दनाक ट्रॉमा पर चुप्पी तोड़ी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 16, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:08 AM IST
'मां तक से पूछे गए थे सवाल...' फेक MMS कांड पर छलका शिल्पा शिंदे का दर्द, लॉकअप 2 में बोलीं- 'मेरी जिंदगी नरक बना दी थी'

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
101 साल की उम्र में भी करती हैं नौकरी... महिला ने बताए लंबी और एक्टिव जिंदगी के राज
Elin Lovin1 hr ago
2
Christopher Nolan1 hr ago
3
petrol diesel price today2 hrs ago
4
Israel-Iran Tension2 hrs ago
5
Surya Gochar 20262 hrs ago