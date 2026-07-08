'मुझे दोबारा शादी नहीं करनी...' गौरव खन्ना से तलाक के बीच आकांक्षा चमोला का बड़ा बयान, बोलीं- 'अब अपना घर खरीदूंगी'

LockUpp 2 Akanksha Chamola: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में आए दिन नए-नए हंगामे देखने को मिल रहे हैं. इस सीजन में आकांक्षा ने यह कहकर हलचल मचा दी थी कि वह अपने पति गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं. बिग बॉस 19 के विनर रहे गौरव ने शो पर कई बार अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने की बात जाहिर की थी और शो के आखिरी कुछ एपिसोड में दोनों की केमिस्ट्री भी लोगों को काफी पसंद आई थी.
आकांक्षा चमोला ने शो के प्रीमियर एपिसोड में हलचल मचाने के बाद अब एक नया खुलासा किया है, जिसके बाद लोगों को गॉसिप की नई वजह मिल गई है.
दरअसल, हाल ही में आकांक्षा चमोला ने पामेला के साथ बातचीत के दौरान कहा, 'मेरी शादी बहुत कम उम्र में, सिर्फ 24 साल की उम्र में हो गई थी.' इस पर पामेला ने कहा, 'तुम अभी भी बहुत यंग हो, तुम्हें कोई न कोई मिल जाएगा.' इस पर आकांक्षा ने कहा, 'मुझे दोबारा शादी नहीं करनी है. मुझे लगता है मेरा हो गया. मैं जिंदगी में पहली बार अकेली रहने वाली हूं. मतलब, न अपने मम्मी-पापा के घर की छत के नीचे और न ही अपने पति के घर की. मैं अपना खुद का घर खरीदूंगी. अब मैं अपनी जिंदगी अकेले जीने वाली हूं.'
बता दें कि इससे पहले आकांक्षा चमोला ने यह कहकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया था कि उन्हें लड़के और लड़कियां दोनों पसंद हैं. उन्होंने बताया कि वह बाइसेक्सुअल हैं और उनके लड़कियों के साथ भी इंटीमेट रिलेशन रहे हैं. पहले गौरव खन्ना से तलाक लेने की बात और फिर बाइसेक्सुअल होने की बात कहकर उन्होंने सुर्खियां बटोरीं. अब एक नई और शॉकिंग जानकारी देकर आकांक्षा चमोला ने लोगों को गॉसिप की नई वजह दे दी है. जहां तक गौरव खन्ना के साथ रिश्ते की बात है, तो इस पर आकांक्षा ने बहुत कम बोला है.
बता दें कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला ने शादी के 10 साल बाद अलग होने का फैसला लिया है. अभी तक आकांक्षा ने अपने पति के बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं कहा है. वहीं, शो के बाहर गौरव खन्ना भी अपनी अनुज कपाड़िया की इमेज को कायम रखते हुए पत्नी को सपोर्ट करते ही नजर आए हैं.
गौरव से तलाक लेने की वजह पूछे जाने पर आकांक्षा ने बताया था, 'उन्हें बच्चे चाहिए और मैं उन्हें वह नहीं दे सकती. मेरे अंदर वह इच्छा नहीं आ रही है.' आकांक्षा ने बताया कि यह बात उन्होंने बहुत पहले ही गौरव खन्ना को बता दी थी. हालांकि, अब शायद इस बारे में दोनों मिलकर कोई ठोस फैसला लेने की तैयारी में हैं.