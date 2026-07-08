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'मुझे दोबारा शादी नहीं करनी...' गौरव खन्ना से तलाक के बीच आकांक्षा चमोला का बड़ा बयान, बोलीं- 'अब अपना घर खरीदूंगी'

LockUpp 2 Akanksha Chamola: नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक्टर गौरव खन्ना से तलाक लेने और बाइसेक्सुअल होने के बयान के बाद अब फिर हसीना सुर्खियों में आ गई हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 08, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:02 AM IST
'मुझे दोबारा शादी नहीं करनी...' गौरव खन्ना से तलाक के बीच आकांक्षा चमोला का बड़ा बयान, बोलीं- 'अब अपना घर खरीदूंगी'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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