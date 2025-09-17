'माना के हम यार नहीं' लेकर आ रहा रिश्तों की नई कहानी, 'गुम है किसी के प्यार में' के मेकर्स का दर्शकों को बड़ा सरप्राइज, देखें VIDEO

Maana Ke Hum Yaar Nahin: टीवी सीरियल देखने वाले दर्शकों के लिए एक नया शो स्टार प्लस पर जल्द ही दस्तक देने वाला है. इस शो का नाम 'माना के हम यार नहीं' है. इसे 'गुम है किसी के प्यार में' के मेकर्स बना रहे हैं.
Maana Ke Hum Yaar Nahin: स्टार प्लस अब अपने दर्शकों के लिए एक नया शो 'माना के हम यार नहीं' लॉन्च करने जा रहे हैं. इस शो को पॉपुलर सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के मेकर्स लेकर आ रहे हैं. सीरियल में जबरदस्त इमोशन से भरी कहानी और दमदार कलाकार देखने को मिलेंगे. 'माना के हम यार नहीं' शो से दर्शकों को काफी उम्मीद है. फिलहाल इन दिनों 'अनुपमा' शो टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर बना हुआ है. देखना ये होगा कि ये नया शो रुपाली गांगुली के शो को टक्कर दे पाएगा या नहीं.
शो की कहानी जीत लेगी दिल
स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो 'गुम है किसी के प्यार में' को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. इस शो में प्यार, त्याग और फैमिली ड्रामा दिखाया गया था. जिस पर दर्शकों का दिल आ गया. इसकी जबरदस्त सफलता के बाद मेकर्स अब नया शो 'माना के हम यार नहीं' नामक एक नया शो ला रहे हैं, जो दर्शकों को एक नया अनुभव देगा. मेकर्स को उम्मीद है इस शो को भी दर्शक काफी पसंद करेंगे.
जबरदस्त होगी कहानी
इस नए शो 'माना के हम यार नहीं' में लीड रोल में खुशी नाम का एक किरदार है, जिसे दिव्या पाटिल निभा रही है. खुशी का किरदार बाकी सभी किरदारों से काफी अलग होगा. आप देखेंगे कि खुशा अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए कपड़े प्रेस करके अपना गुजारा करती है. इसमें आपको एक युवा महिला के संघर्ष की असली झलक देखने को मिलेगी. शायद आपने अभी तक ऐसी स्टोरी नहीं देखी होगी. ये चीज स्टोरी को काफी खास बनाती है.
इस दिन होगा शुरू
'माना के हम यार नहीं' शो में खुशी के अपोजिट कृष्णा नजर आएंगे. कृष्णा का किरदार मंजीत मक्कड़ निभा रहे हैं. जिंदगी एक अनोखे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जरिए खुशी उनके जीवन में जुड़ जाती है. दोनों की एक दूसरे से काफी अलग दुनियाएं है, लेकिन एक दिलचस्प और इमोशंस से भरी कहानी आपका दिल जीत लेगी. 'माना के हम यार नहीं' शो को आप 7 अक्टूबर से शाम को 7 बजे स्टार प्लस पर देख सकते है.
