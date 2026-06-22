Shafaq Naaz Marriage: टीवी के पॉपुलर शो 'महाभारत' में कुंती का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली फेमस एक्ट्रेस शफक नाज ने अपने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है. एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद फैंस के होश उड़ गए.
एक्ट्रेस ने इन रोमांटिक तस्वीरों को शेयर करते हुए अपनी शादी का खुलासा किया है, जिसे उन्होंने करीब डेढ़ साल तक सबसे छुपाकर रखा. काफी समय से ऐसी चर्चाएं चल रही थीं कि शफक नाज ने शादी कर ली है, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी. अब उन्होंने खुद अपने रिश्ते और शादी का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है.
एक्ट्रेस ने शादी के करीब डेढ़ साल बाद अपने पति के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए फैंस को यह खुशखबरी दी. एक्ट्रेस ने समुद्र किनारे एक बेहद प्यारा फोटोशूट कराया है. तस्वीरों में हसीना अपने पति के साथ काफी प्यारे अंदाज में नजर आ रही हैं. अभी तक इन तस्वीरों पर उनके भाई शीजान खान या बहन फलक नाज का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.
एक्ट्रेस शफक नाज ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करने की बजाय ये रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं और अपने फैंस को खुशखबरी दी है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए शफक नाज ने कैप्शन में लिखा, '31-10-2024 को मैंने अपने सबसे पसंदीदा इंसान से शादी की और पिछले डेढ़ साल से चुपचाप अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और खुशहाल पल जी रही हूं. मिलिए मेरे पति जीशान से.' इस पोस्ट पर हर कोई हसीना को ढेर सारी बधाइयां दे रहा है.
बता दें कि इससे पहले 31 अक्टूबर 2025 को शफक नाज ने पहली बार जीशान के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की थीं. उस पोस्ट में उन्होंने जीशान को अपना 'घर' बताया था. उन तस्वीरों के बाद से ही फैंस के बीच यह चर्चा तेज हो गई थी कि दोनों ने शादी कर ली है. हालांकि, उस समय एक्ट्रेस ने उन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था.
टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस शफक नाज को सबसे ज्यादा लोकप्रियता 'महाभारत' में 'कुंती' का किरदार निभाने से मिली. हालांकि, इसके अलावा उन्होंने 'सपना बाबुल का... बिदाई', 'संस्कार लक्ष्मी', 'शुभ विवाह', 'चिड़िया घर', 'महाकाल - अंत ही आरंभ है' और 'लाल इश्क' जैसे बेहतरीन शोज में काम किया है.