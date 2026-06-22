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'महाभारत' की कुंती ने डेढ़ साल तक छुपाकर रखी शादी, अब पति संग शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें; बोलीं- 'मिलिए मेरे पति से'

Shafaq Naaz Marriage: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस शफक नाज इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने फैंस को शादी की खबर देकर हैरान कर दिया है. उन्होंने डेढ़ साल पहले शादी कर ली थी, जिसकी तस्वीरें अब शेयर की हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 22, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:20 AM IST
'महाभारत' की कुंती ने डेढ़ साल तक छुपाकर रखी शादी, अब पति संग शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें; बोलीं- 'मिलिए मेरे पति से'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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