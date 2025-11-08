Advertisement
trendingNow12994158
Hindi Newsटीवी

‘महाभारत’ की मत्स्य रानी अब करेंगी जबरदस्त एक्शन, हसीना ने कहा- 'मुझे कलाकार के तौर पर चैलेंजिंग रोल ज्यादा पसंद'

Sayantani Ghosh: एक्ट्रेस सायंतनी घोष ने इंडस्ट्री में आए बदलावों पर बात करते हुए कहा कि 20 साल में टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आए हैं. मैं भी समय के साथ खुद को बदलती हूं. आजकल धैर्य की कमी देखी जा रही है. पहले शो सालों तक चलते थे. आज शो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते हैं. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 08, 2025, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्ट्रेस सायंतनी घोष
एक्ट्रेस सायंतनी घोष

Sayantani Ghosh: स्टार प्लस की महाभारत में मत्स्य रानी सत्यवती का रोल एक्ट्रेस सायंतनी घोष ने किया था. उनके किरदार की तारीफ हर किसी ने की थी. अब एक्ट्रेस टीवी सीरियल 'जगद्धात्री' में दिखने वाली हैं. उन्होंने सीरियल से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. सीरियल 'जगद्धात्री' जीटीवी पर आने वाला है. इसमें अपने किरदार माया देशमुख पर सायंतनी घोष ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत मुश्किल किरदार था. अभी तक मैंने कई चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए हैं. लेकिन, यह सबसे अलग है. कलाकार के तौर पर मुझे चैलेंजिंग रोल ज्यादा पसंद हैं और इसी वजह से मैंने इस रोल को एक्सेप्ट किया. 

घर और बिजनेस दोनों संभाल रही हसीना 
उन्होंने कहा कि माया देशमुख घर और बिजनेस दोनों संभाल रही हैं. मुझे लगता है कि असल जिंदगी में हर महिला का जीवन ऐसे संघर्ष से भरा रहता है. इसी वजह से माया के किरदार ने मुझे ज्यादा प्रभावित किया. हमें पहले लोगों की सोच बदलने की जरूरत है. लोगों को लगता है कि महिलाएं एक्शन नहीं कर सकतीं, लेकिन जगद्धात्री ऐसा शो है, जिसे महिला लीड कर रही है और पुरुषों की तरह एक्शन कर रही है. शो नारी की शक्ति का प्रतीक है. मुझे इस शो से बहुत सारी उम्मीदें हैं. मैं दर्शकों से इस सीरियल को बहुत सारा प्यार देने की रिक्वेस्ट करूंगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\

Add Zee News as a Preferred Source

20 साल में इंडस्ट्री में आए काफी बदलाव 
एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में आए बदलावों पर बात करते हुए कहा कि 20 साल में टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आए हैं. मैं भी समय के साथ खुद को बदलती हूं. आजकल धैर्य की कमी देखी जा रही है. पहले शो सालों तक चलते थे. आज शो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते हैं. इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है कि सीरियल की शेल्फ लाइफ कम हो गई है. इसमें बदलाव लाना चाहिए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सायंतनी घोष ने कहा कि मेरा सफर टीवी शो 'नागिन' से शुरू हुआ था. मैंने 'महाभारत' और 'नामकरण' जैसे शोज किए हैं, जिनके लिए मुझे आज भी याद किया जाता है. लेकिन अब मैं कुछ अलग करना चाहती हूं और एक कलाकार होने के नाते आगे बढ़ना चाहती हूं. इसके लिए सीरियल 'जगद्धात्री' बेस्ट है, क्योंकि ये अलग है. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Sayantani Ghosh

Trending news

वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर बवाल, हिन्दुओं ने मांगा 'अल्पसंख्यक' का दर्जा
jammu kashmir news
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर बवाल, हिन्दुओं ने मांगा 'अल्पसंख्यक' का दर्जा
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े ब्रैंड्स, Reliance से BSNL तक मची होड़
Reliance
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े ब्रैंड्स, Reliance से BSNL तक मची होड़
Tamil Nadu: तमिलनाडु में गवर्नर Vs स्टालिन... सियासी रस्साकशी पर राजभवन का जवाब
Tamil Nadu
Tamil Nadu: तमिलनाडु में गवर्नर Vs स्टालिन... सियासी रस्साकशी पर राजभवन का जवाब
सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
jammu kashmir news
सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
Viral Video
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
Tejas
क्या अब ठंडा होगा तनाव का तवा? अमेरिका से भारत ने कर ली 113 जेट इंजन की बड़ी डील
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
Kalyan Banerjee Cyber Fraud
ममता के सांसद हुए ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार, 56 लाख का चूना लगा तो उठाया बड़ा सवाल
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
Army
सेना के 'फ्यूचर रेडी' अवतार ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, ट्रेलर देख कांप रहे दुश्मन
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला