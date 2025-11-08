‘महाभारत’ की मत्स्य रानी अब करेंगी जबरदस्त एक्शन, हसीना ने कहा- 'मुझे कलाकार के तौर पर चैलेंजिंग रोल ज्यादा पसंद'

Sayantani Ghosh: एक्ट्रेस सायंतनी घोष ने इंडस्ट्री में आए बदलावों पर बात करते हुए कहा कि 20 साल में टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आए हैं. मैं भी समय के साथ खुद को बदलती हूं. आजकल धैर्य की कमी देखी जा रही है. पहले शो सालों तक चलते थे. आज शो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते हैं.
Sayantani Ghosh: स्टार प्लस की महाभारत में मत्स्य रानी सत्यवती का रोल एक्ट्रेस सायंतनी घोष ने किया था. उनके किरदार की तारीफ हर किसी ने की थी. अब एक्ट्रेस टीवी सीरियल 'जगद्धात्री' में दिखने वाली हैं. उन्होंने सीरियल से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर किए हैं. सीरियल 'जगद्धात्री' जीटीवी पर आने वाला है. इसमें अपने किरदार माया देशमुख पर सायंतनी घोष ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत मुश्किल किरदार था. अभी तक मैंने कई चुनौतीपूर्ण किरदार निभाए हैं. लेकिन, यह सबसे अलग है. कलाकार के तौर पर मुझे चैलेंजिंग रोल ज्यादा पसंद हैं और इसी वजह से मैंने इस रोल को एक्सेप्ट किया.
घर और बिजनेस दोनों संभाल रही हसीना
उन्होंने कहा कि माया देशमुख घर और बिजनेस दोनों संभाल रही हैं. मुझे लगता है कि असल जिंदगी में हर महिला का जीवन ऐसे संघर्ष से भरा रहता है. इसी वजह से माया के किरदार ने मुझे ज्यादा प्रभावित किया. हमें पहले लोगों की सोच बदलने की जरूरत है. लोगों को लगता है कि महिलाएं एक्शन नहीं कर सकतीं, लेकिन जगद्धात्री ऐसा शो है, जिसे महिला लीड कर रही है और पुरुषों की तरह एक्शन कर रही है. शो नारी की शक्ति का प्रतीक है. मुझे इस शो से बहुत सारी उम्मीदें हैं. मैं दर्शकों से इस सीरियल को बहुत सारा प्यार देने की रिक्वेस्ट करूंगी.
20 साल में इंडस्ट्री में आए काफी बदलाव
एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में आए बदलावों पर बात करते हुए कहा कि 20 साल में टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आए हैं. मैं भी समय के साथ खुद को बदलती हूं. आजकल धैर्य की कमी देखी जा रही है. पहले शो सालों तक चलते थे. आज शो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते हैं. इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है कि सीरियल की शेल्फ लाइफ कम हो गई है. इसमें बदलाव लाना चाहिए.
सायंतनी घोष ने कहा कि मेरा सफर टीवी शो 'नागिन' से शुरू हुआ था. मैंने 'महाभारत' और 'नामकरण' जैसे शोज किए हैं, जिनके लिए मुझे आज भी याद किया जाता है. लेकिन अब मैं कुछ अलग करना चाहती हूं और एक कलाकार होने के नाते आगे बढ़ना चाहती हूं. इसके लिए सीरियल 'जगद्धात्री' बेस्ट है, क्योंकि ये अलग है. (एजेंसी)
