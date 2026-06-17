टीवी पर आने वाले सीरियल 'महादेव एंड संस' को लेकर इस वक्त इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है. दरअसल, इस शो के नए एपिसोड ने एक ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी को जन्म दिया है, जिसके लपेटे में ऐसे कई शोज आ सकते हैं. लेटेस्ट एपिसोड में दर्शकों को जो कुछ देखने को मिला, उसे लोग काफी घटिया बता रहे हैं.
'महादेव एंड संस' सीरियल को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. शो के एक नए एपिसोड में लीड एक्टर धीरज द्वारा रज्जी को थप्पड़ मारकर चोट पहुंचाने के बाद टीवी पर घरेलू हिंसा को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने को लेकर बहस छिड़ गई है.
दरअसल, इस सीन को देखकर कई यूजर्स एक्स प्लेटफॉर्म पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. इस सीन में धीरज रज्जी को थप्पड़ मारता है, धक्का देता है और फिजिकली टॉर्चर करता है. वह उसे बेड पर धक्का देता है और गर्म आयरन छूने पर उसका हाथ भी जला देता है. आखिरकार रज्जी चीख पड़ती है और धीरज कहता है कि उसके मन में उसके लिए कभी कोई फीलिंग नहीं होगी और उसके मन में उसके लिए केवल नफरत है.
इस सीन को देखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. एक यूजर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, 'ये लोग हिंसा का इतना महिमामंडन क्यों कर रहे हैं? उसे धक्का दिया, थप्पड़ मारा, उस पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी और गर्म आयरन से जला दिया. इसके बाद वो रोमांस के नाम पर उसकी चीखों को भी दबा रहा है. ये क्या बकवास है, बंद करो इसे.'
They’re romanticizing abuse
pushed her around
slapped her
dumped a bucket of water on her
now burned her with an iron and he’s covering her screams in the name of romance End this crap MahadevandSons .twitter.com/qzNy2z4sQT
anj (cokerantx) June 16, 2026
वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'आज मैंने जो देखा, उस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं. धीरज को रज्जी को चोट पहुंचाते हुए दिखाया गया और फिर हिंसा को इतना ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. उसे तो जेल की सजा होनी चाहिए. ये बहुत ही घिनौना है. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है, जिसने बीच में आकर उसे चोट लगने से बचाया था.'
I can't believe what I saw today. They literally showed Dheeraj hurting rajji and then eventually romanticizing abuse. He should be in jail, this is so disgusting . can't believe he is the same man who saved her from getting hurt by coming in between. MahadevandSons
Aashitasharma312 (Aashitasharma31) June 16, 2026
सोशल मीडिया पर गुस्सा जताते हुए एक यूजर ने लिखा, 'मुझे तो ये शो सिर्फ कलाकारों की वजह से पसंद था, लेकिन इसकी कहानी इतनी घटिया है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता. इनमें से कोई भी किरदार अब दिल को छू लेने वाला नहीं है. ये महादेव और उनके पुत्रों (कार्तिकेय और गणेश) का अपमान है. इस शो के किसी भी पुरुष किरदार में इन पूजनीय देवताओं के गुण जरा से भी नहीं दिखते हैं.' बता दें कि टीवी शो 'महादेव एंड संस' कलर्स टीवी पर सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे प्रसारित होता है.