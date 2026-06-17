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'महादेव एंड संस' के थप्पड़ और टॉर्चर वाले सीन पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; बोले- 'ये कितना घिनौना है...'

Mahadev And Sons Show Controversy: टीवी सीरियल 'महादेव एंड संस' के नए एपिसोड के एक सीन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग इस सीन को लेकर तरह-तरह के विवाद खड़े कर रहे हैं और इसे काफी घटिया बता रहे हैं. इस सीन को देखने के बाद लोग भड़क गए हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 17, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:17 AM IST
'महादेव एंड संस' के थप्पड़ और टॉर्चर वाले सीन पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; बोले- 'ये कितना घिनौना है...'
Image Credit: महादेव एंड संस&#039; के इस सीन को देख भड़के दर्शक

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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