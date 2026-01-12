Advertisement
trendingNow13071263
Hindi Newsटीवीतलाक के बाद माही विज हुईं ट्रोल, नदीम संग रिश्ते पर उठे सवाल, एक्स हसबैंड जय भानुशाली ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूं’

तलाक के बाद माही विज हुईं ट्रोल, नदीम संग रिश्ते पर उठे सवाल, एक्स हसबैंड जय भानुशाली ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूं’

टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने कपल जय भानुशाली और माही विज ने हाल ही में अपने तलाक की घोषणा की थी, जिसको लेकर वो लगातार इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. लेकिन इसी बीच एक्ट्रेस माही ने नदीम नादज के साथ एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद लोग उनके रिश्ते को तलाक की वजह बता रहे हैं. माही और नदीम की ट्रोलिंग के बाद पहले अंकिता लोखंडे और अब उनके एक्स हसबैंड जय भानुशाली ने अपनी सफाई दी है. 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तलाक के बाद माही विज हुईं ट्रोल, नदीम संग रिश्ते पर उठे सवाल, एक्स हसबैंड जय भानुशाली ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूं’

एक्टर और रिएलिटी शो होस्ट जय भानुशाली ने आखिरकार एक्स वाइफ माही विज के डेटिंग की अफवाहों पर सफाई दी है. इंटरनेट पर अटकलों के बाद माही को लोग सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं. दरअसल हाल ही में जय भानुशाली और माही विज ने अपनी 15 साल की शादी को तोड़कर तलाक ले लिया है. टीवी के फेवरेट कपल की तलाक की खबरों ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है. वहीं तलाक की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही एक्ट्रेस माही ने सलमान खान के दोस्त नदीम नादज के लिए एक बर्थडे पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो उनके लिए अपनी इमोशन को शेयर करती हुई नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों ने कपल के तलाक की वजह एक्ट्रेस के नदीम के साथ रिश्ते को बताना शुरु कर दिया है.  

माही की ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर भड़कीं अंकिता
नादीम और माही के रिश्ते पर उठ रहे ऑनलाइन सवालों ने उनके करीबी दोस्तों और एक्स हसबैंड जय को हैरान कर दिया है, जिसको लेकर टीवी एक्ट्रेस और कपल की दोस्त अंकिता लोखड़े और जय ने क्लियरीफिकेशन दिया है. अंकिता लोखंडे ने इस मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखा और इस ट्रोलिंग को गलत बताया. वहीं उन्होंने माही और नदीम के रिश्ते को फादर फीगर बताया, जिसमें उन्होंने जय को भी एड किया. 

नदीम को बताया फरिश्ता
अंकिता ने लिखा कि ‘वह एक पब्लिक सेलिब्रेटी नहीं के रूप में नहीं, बल्कि माही, जय और नदीम को करीबी रूप से जानने वाली एक दोस्त के रुप में बोल रही हूं. नदीम हमेशा माही और जय दोनों के लिए पिता समान रहे हैं और उनकी बेटी तारा की लाइफ में एक गाइड बनकर रहे हैं. बस इतना ही. और कुछ नहीं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘किसी भी रिश्ते के पीछे की हिस्ट्री को बिना जाने और समझे कोई फैसला ना लें.’ उन्होंने नदीम को एक ऐसा दोस्त बताया जो हर मुश्किल समय पर सब के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं और उन्हें अपने साथ ही कई लोगों के लिए भगवान का भेजा हुआ मसीहा बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

 

जय ने दिया माही का साथ
अंकिता लोखंडे के इस पोस्ट के वायरल होने के कुछ देर बाद ही जय भानुशाली ने सोशल मीडिया पर अंकिता के इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ‘धन्यवाद अंकिता, मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूं.’ इस तरह उन्होंने अपनी दोस्त अंकिता के लिखे गए शब्दों का सच बताते हुए एक्स वाइफ माही का साथ दिया. आपको बता दें कि इस कपल ने 4 जनवरी, 2026 को एक साथ इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर अपने तलाक की घोषणा करते हुए मिलकर तारा और गोद लिए बाकी दो बच्चों की परवरिश की देखभाल करने की जानकारी दी थी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Mahi VijJay BhanushaliAnkita LokhandeNadeemSalman Khan

Trending news

अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
Somnath temple
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
Tamil Nadu Elections
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
Punjab
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां