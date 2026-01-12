तलाक के बाद माही विज हुईं ट्रोल, नदीम संग रिश्ते पर उठे सवाल, एक्स हसबैंड जय भानुशाली ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूं’

एक्टर और रिएलिटी शो होस्ट जय भानुशाली ने आखिरकार एक्स वाइफ माही विज के डेटिंग की अफवाहों पर सफाई दी है. इंटरनेट पर अटकलों के बाद माही को लोग सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं. दरअसल हाल ही में जय भानुशाली और माही विज ने अपनी 15 साल की शादी को तोड़कर तलाक ले लिया है. टीवी के फेवरेट कपल की तलाक की खबरों ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है. वहीं तलाक की घोषणा के कुछ दिनों बाद ही एक्ट्रेस माही ने सलमान खान के दोस्त नदीम नादज के लिए एक बर्थडे पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो उनके लिए अपनी इमोशन को शेयर करती हुई नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों ने कपल के तलाक की वजह एक्ट्रेस के नदीम के साथ रिश्ते को बताना शुरु कर दिया है.

माही की ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर भड़कीं अंकिता

नादीम और माही के रिश्ते पर उठ रहे ऑनलाइन सवालों ने उनके करीबी दोस्तों और एक्स हसबैंड जय को हैरान कर दिया है, जिसको लेकर टीवी एक्ट्रेस और कपल की दोस्त अंकिता लोखड़े और जय ने क्लियरीफिकेशन दिया है. अंकिता लोखंडे ने इस मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखा और इस ट्रोलिंग को गलत बताया. वहीं उन्होंने माही और नदीम के रिश्ते को फादर फीगर बताया, जिसमें उन्होंने जय को भी एड किया.

नदीम को बताया फरिश्ता

अंकिता ने लिखा कि ‘वह एक पब्लिक सेलिब्रेटी नहीं के रूप में नहीं, बल्कि माही, जय और नदीम को करीबी रूप से जानने वाली एक दोस्त के रुप में बोल रही हूं. नदीम हमेशा माही और जय दोनों के लिए पिता समान रहे हैं और उनकी बेटी तारा की लाइफ में एक गाइड बनकर रहे हैं. बस इतना ही. और कुछ नहीं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘किसी भी रिश्ते के पीछे की हिस्ट्री को बिना जाने और समझे कोई फैसला ना लें.’ उन्होंने नदीम को एक ऐसा दोस्त बताया जो हर मुश्किल समय पर सब के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं और उन्हें अपने साथ ही कई लोगों के लिए भगवान का भेजा हुआ मसीहा बताया.

जय ने दिया माही का साथ

अंकिता लोखंडे के इस पोस्ट के वायरल होने के कुछ देर बाद ही जय भानुशाली ने सोशल मीडिया पर अंकिता के इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, ‘धन्यवाद अंकिता, मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूं.’ इस तरह उन्होंने अपनी दोस्त अंकिता के लिखे गए शब्दों का सच बताते हुए एक्स वाइफ माही का साथ दिया. आपको बता दें कि इस कपल ने 4 जनवरी, 2026 को एक साथ इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर अपने तलाक की घोषणा करते हुए मिलकर तारा और गोद लिए बाकी दो बच्चों की परवरिश की देखभाल करने की जानकारी दी थी.