Advertisement
trendingNow12993165
Hindi Newsटीवी

फेमस टीवी एक्ट्रेस की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुईं भर्ती, सामने आया हेल्थ अपेडट, बोलीं- ‘डेंगू-मलेरिया...’

Actress Hospitalised: हाल ही में टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. शेयर की गई फोटो में एक्ट्रेस हॉस्पिटल बेड पर नजर आ रही हैं, जिसके बाद उनके फैंस की चिंता बढ़ गई है. हाल ही में अस्पताल से उनकी हेल्थ अपेडट भी सामने आ चुकी है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेमस टीवी एक्ट्रेस की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुईं भर्ती
फेमस टीवी एक्ट्रेस की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुईं भर्ती

Mahhi Vij Hospitalised: टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों अपनी तबियत को लेकर सु्र्खियों में छाई हुई हैं. खबरों के मुताबिक, उन्हें तेज बुखार और कमजोरी की वजह से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी टीम ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की. टीम ने बताया कि डॉक्टर इस समय माही पर कई टेस्ट कर रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर माही की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वो अस्पताल के बेड पर आराम करती नजर आ रही हैं.

इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा गया, ‘@mahhivij को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि उन्हें तेज बुखार है. फिलहाल उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई है लेकिन उनकी पब्लिसिस्ट अवंतिका सिन्हा ने कन्फर्म किया है कि उन्हें हाई फीवर और बहुत कमजोरी है. डॉक्टर फिलहाल कुछ टेस्ट कर रहे हैं. अभी ज्यादा कुछ कहना मुश्किल है. हालांकि वो फिलहाल स्थिर हैं’. इस खबर के बाद फैंस ने उनके जल्दी से जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. इसी बीच माही ने खुद अपनी हेल्थ अपेडट दी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Soapbox (@soapboxprelations)

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल इंफेक्शन से जुझ रहीं माही

माही ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अस्पताल के बेड पर बैठी नजर आ रही हैं. साथ ही उनके चेहरे पर काफी उदासी और थकान नजर आ रही है. इसी बीच माही अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए बताता है कि उनकी तबीयत फिलहाल ठीक है. उनका डेंगू, मलेरिया और बाकी टेस्ट नेगेटिव आए हैं. वो इस वक्त वायरल इंफेक्शन से लड़ रही हैं. साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर अपना दुख जाहिर किया कि वो शूट पर नहीं जा पा रही है. जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए उन्होंने बेहद मेहनत की है. 

जया बच्चन का सबसे खूबसूरत गाना... जिससे ‘चुपके चुपके’ सुनते हैं अमिताभ बच्चन, लता दीदी ने दी थी आवाज, आज भी है सुपर-डुपर हिट

फैंस की दुआ मांगने की अपील 

उन्होंने अपने फैंस के ये अपील की वो उनके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ करें ताकि वो अपने काम पर लौट सकें. ऐसे में अब जब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है तो वे बीमार पड़ गईं. हाल ही में माही विज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में थीं. कुछ दिनों पहले अफवाहें फैली थीं कि उनका और पति जय भानुशाली का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है. इन खबरों के बाद माही ने एक व्लॉग जारी कर इस पर सफाई दी थी. उन्होंने कहा कि उनके और जय के बीच किसी तरह की दूरी नहीं है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahhi Vinod Vij (@mahhivij)

तलाक की खबरों पर भड़की थीं माही विज 

साथ ही उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें पूरी तरह झूठी हैं. उन्होंने लोगों से अपील की थी कि बिना सच्चाई जाने ऐसी बातें न फैलाएं. माही ने व्लॉग में कहा, ‘मैंने कहीं पढ़ा कि मैंने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए हैं. अगर ऐसा है तो मुझे वो पेपर दिखाइए. जब तक हम खुद कुछ नहीं कहते, किसी को हमारी पर्सनल लाइफ में दखल देने का हक नहीं है. मैं जानती हूं हम पब्लिक फिगर हैं, लेकिन हम वही बातें शेयर करेंगे जो हम चाहेंगे’. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की खबरों से उनका परिवार परेशान हो रहा है.

‘जय मेरा परिवार है और हमेशा रहेगा’ - माही विज

माही ने बताया कि उनकी मां बीमार हैं और उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें से दो को सब समझ आता है. उन्होंने कहा, ‘मुझे मेरी बेटी खुशी का मैसेज आया कि मम्मा, ये क्या चल रहा है? लोग हमारे पर्सनल लाइफ में क्यों दखल दे रहे हैं? यहां तक कि बच्चों से स्कूल में सवाल किए जा रहे हैं’. माही ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि उनके परिवार और बच्चों की प्राइवेसी का सम्मान करें. माही ने आखिर में कहा, ‘जब तक आप मुझसे खुद नहीं सुनते, किसी बात पर भरोसा मत कीजिए. जय मेरा परिवार है और हमेशा रहेगा’. बता दें, दोनों ने 2010 में शादी की थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Mahhi VijJay Bhanushali

Trending news

नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
Maneka Gandhi
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
Pu University
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
jammu kashmir news
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
Manipur
एन बीरेन सिंह ने दिए संकेत, बिहार चुनाव के बाद मणिपुर में बनेगी इस पार्टी की सरकार
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
Gujarat
किसानों को 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज देगी गुजरात सरकार, CM भूपेंद्र पटेल का ऐलान
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Supreme Court
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Ajit Pawar
"जब जमीन सरकारी है, तो डील अवैध हुई न?" बेटे के 'घोटाले' पर आया अजित पवार का जवाब
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
Delhi airport
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
BSF News in Hindi
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां