जय भानुशाली से अलग हो रहीं माही विज! टूटा 14 साल का रिश्ता, तलाक की खबरों पर बोलीं- ‘कानूनी कार्रवाई...’

Mahhi Vij On Divorce Rumours: टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली कई दिनों से तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ऐसे दावे किए जा रहे हैं दोनों शादी के 14 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर चुके हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने भी अपनी चुप्पी तोड़े हुआ कहा....

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:46 AM IST
जय भानुशाली से तलाक की खबरों पर बोलीं माही विज
जय भानुशाली से तलाक की खबरों पर बोलीं माही विज

Mahhi Vij On Divorce Rumours: टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली कई दिनों से तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ऐसे कई दावे सामने आ रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि दोनों शादी के 14 साल बाद एक दूसरे अलग हो रहे हैं. इसी बीच माही ने इन खबरों को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर चल रही एक रिपोर्ट को ‘झूठी कहानी’ बताया और कहा कि अगर किसी ने गलत खबरें फैलाईं तो वह कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगी. 

हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैलीं कि दोनों के बीच सबकुछ खत्म हो गया है और वे तलाक लेने वाले हैं. इसी पर माही ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक इंस्टाग्राम पेज ने पोस्ट डालकर लिखा था, ‘14 साल की शादी के बाद जय भानुशाली और माही विज का रिश्ता खत्म हो गया है. तलाक के कागज जुलाई-अगस्त 2025 में साइन और फाइनल हो चुके हैं. बच्चों की कस्टडी भी तय हो गई है’. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि दोनों के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे. 

क्या-क्या किए जा रहे दावे?

एक सूत्र ने ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ को बताया, ‘बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं बदला. अलगाव काफी पहले हो गया था’. रिपोर्ट में आगे कहा गया, ‘दोनों के बीच विश्वास की कमी रिश्ते में दरार की बड़ी वजह बनी’. दोनों पहले सोशल मीडिया पर एक साथ व्लॉग्स बनाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने साथ में पोस्ट करना बंद कर दिया है. आखिरी बार दोनों अगस्त में बेटी तारा के बर्थडे पर साथ नजर आए थे. उस समय उन्होंने लबुबू थीम पर पार्टी रखी थी.

हिंदी सिनेमा का वो सितारा, जो दिहाड़ी मजदूर से बना सुपरहिट फिल्ममेकर, अमिताभ बच्चन संग लगाई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन

अलग घर में शिफ्ट हुईं माही विज

इसके बाद जय ने सिर्फ बेटियों के साथ ट्रिप की फोटोज शेयर कीं जबकि माही दो हफ्ते पहले बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट हो गईं. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक जय और माही ने कुछ महीने पहले तलाक के लिए अर्जी दी थी और जुलाई-अगस्त में कागजों पर साइन भी हो चुके हैं. बच्चों की कस्टडी को लेकर भी फैसला लिया जा चुका है. दोनों के अलगाव की खबरें सबसे पहले जुलाई में सामने आई थीं. उस समय माही ने कहा था कि वह हर बात पर सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं करतीं. 

जीओ और दूसरों को जीने दो - माही

उन्होंने कहा था कि लोग सिंगल मदर या तलाकशुदा महिलाओं को लेकर बहुत बातें बनाते हैं. माही विज ने एक पोस्ट में लिखा कि लोग ‘सिंगल मदर्स’ और ‘डिवोर्स’ को बहुत अलग नजर से देखते हैं. उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि ऐसी स्थितियों में हमेशा ड्रामा होता है और पति-पत्नी एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं. माही का कहना था कि समाज से बहुत दबाव रहता है, लेकिन हर किसी को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है. उन्होंने सभी से अपील की कि ‘लाइव एंड लेट लाइव’ यानी जीओ और दूसरों को जीने दो के सिद्धांत को अपनाएं.

जय-माही की शादी को चुके हैं 14 साल 

बता दें, जय भानुशाली और माही विज ने साल 2011 में शादी की थी. दोनों की बेटी तारा का जन्म 2019 में हुआ था. इसके अलावा उन्होंने 2017 में दो बच्चों राजवीर और खुशी को फोस्टर किया था. टीवी की ये जोड़ी फैंस के बीच अपनी प्यारी फैमिली वीडियोज के लिए मशहूर रही है. लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच दूरी की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं. अब इन सब पर माही ने स्पष्ट कर दिया है कि झूठी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ वह एक्शन लेंगी. माही विज सबसे ज्यादा ‘तू, तू है वही’ गाने से फेमस हुई थीं. 

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

