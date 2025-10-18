फेमस टीवी शो 'प्यार की ये एक कहानी' के 15 साल पूरे, मेकर्स ने मनाया जश्न

Pyaar Kii Ye Ek Kahaani: 15 साल पूरे होने पर इसके निर्माता बालाजी टेलीफिल्म्स ने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शो की एक झलक साझा की है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'प्यार की ये एक कहानी के 15 साल, जिसने समय, मृत्यु और हर चीज को चुनौती दी.'
Pyaar Kii Ye Ek Kahaani: मशहूर टीवी सीरियल 'प्यार की ये एक कहानी' को रिलीज हुए 15 साल पूरे हो गए हैं. इसका जश्न मनाते हुए मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर किया है. यह भारतीय टेलीविजन की दुनिया में कुछ नया करने का प्रयास था. सास-बहू के ड्रामा से हटकर इसमें वैंपायर की कहानी थी. इस सीरियल में विवियन डीसेना और सुकीर्ति कांडपाल की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई थी.
सारियल के 15 साल हुए पूरे
15 साल पूरे होने पर इसके निर्माता बालाजी टेलीफिल्म्स ने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर शो की एक झलक साझा की है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'प्यार की ये एक कहानी के 15 साल, जिसने समय, मृत्यु और हर चीज को चुनौती दी. अभय, पिया और उनका अलौकिक सफर आज भी दर्शकों के शरीर में सिहरन पैदा कर देता है.' इस वीडियो को देखने के बाद दर्शकों की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं.
यूजर्स ने पोस्ट पर किए कमेंट्स
एक शख्स ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, 'मेरे पसंदीदा शो में से एक और बेशक मुझे हैंडसम वैंपायर अभय रायचंद बहुत पसंद हैं... सुंदर पिया जायसवाल भी कम नहीं थीं, इसका बीजीएम वाकई कमाल का है.' एक दूसरे इंस्टा यूजर ने लिखा, 'समय बीत गया, लेकिन दिल वहीं रह गए. ऐसी कहानी जो हमारे दिलों में बस गई.' तीसरे शख्स ने लिखा, एकता कपूर के इस सीरियल की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसती है. इसके सीजन 2 का इंतजार है.'
साल 2010 में हुआ था प्रीमियर
बता दें कि एकता कपूर के सीरियल 'प्यार की ये एक कहानी' में फेमस हॉलीवुड मूवी और सीरीज 'द वैंपायर डायरीज' और 'ट्वाइलाइट सागा' से प्रेरणा ली गई थी. इसका प्रीमियर 18 अक्टूबर 2010 को स्टार वन चैनल पर हुआ था. 15 दिसंबर 2011 को यह सीरियल ऑफ एयर हो गया था. फिल्म के सेट पर ही विवियन डीसेना की मुलाकात उनकी पहली पत्नी वाहबिज दोराबजी से हुई थी. इसमें विवियन ने अभय रायचंद और वाहबिज ने पंछी डोबरियाल का रोल प्ले किया था. कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद विवियन और वाहबिज ने शादी कर ली थी, हालांकि अब वह अलग हो चुके हैं. विवियन ने दूसरी शादी कर ली है, उनकी पत्नी का नाम नूरन अली है, मगर वाहबिज ने अभी शादी नहीं की है. (एजेंसी)
