‘इससे अच्छा तो राम मंदिर चले जाते...’ बुर्का-हिजाब पहने मां के साथ बहरीन की मस्जिद पहुंची मन्नारा चोपड़ा, तो मच गया तगड़ा बवाल, भड़के यूजर्स

Mannara Chopra: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा की कजिन मन्नारा चोपड़ा एक बड़े विवाद में फंस गई हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो-वीडियो शेयर की हैं, जिनमें वे अपनी मां के साथ हिजाब-बुर्का पहने बहरीन की मस्जिद में नजर आ रही हैं, जिसको देखने के बाद यूजर्स का पारा हाई हो गया है और उन्होंने एक्ट्रेस की जमकर क्लास लगा दी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:17 AM IST
बुर्का-हिजाब पहने मां के साथ बहरीन की मस्जिद पहुंची मन्नारा चोपड़ा
बुर्का-हिजाब पहने मां के साथ बहरीन की मस्जिद पहुंची मन्नारा चोपड़ा

Mannara Chopra Visit Mosque: बीते दिनों सोनाक्षी सिन्हा अपने पति जहीर इकबाल के साथ दुबई की एक मस्जिद में गई थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी. अब इसी बीच दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी ‘Experience Abu Dhabi’ कैंपेन के दौरान शेख जायद ग्रैंड मस्जिद पहुंचे थे, जहां दीपिका ने अबाया पहनकर मिनी-प्रोटोकॉल फॉलो किया. इस वजह से इंटरनेट पर काफी बहस छिड़ गई थी और उनका खूब आलोचना हुई थी. 

अब इसी कड़ी में ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा की कजिन मन्नारा चोपड़ा भी अपनी मां के साथ बहरीन की एक मशहूर मस्जिद पहुंचीं. उन्होंने वहां अबाया पहनकर कई तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें देखने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. किसी ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की, तो किसी ने उन्हें भारत में राम मंदिर जाने की नसीहत दे दी. कुछ यूजर्स ने हल्के-फुल्के अंदाज में तंज भी कसे. जबकि कुछ लोगों को उनका ये अंदाज काफी पसंद आया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पिता की मौत के बाद लाइमालइट से हो गईं थी दूर

मन्नारा चोपड़ा ‘बिग बॉस 17’ में नजर आई थीं और इस शो के बाद उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी थी. उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में काम किया है और फिर मुंबई में शिफ्ट होकर अपने करियर पर ध्यान दिया. हाल ही में वे अपने पिता के निधन को लेकर सुर्खियों में थीं और कुछ समय के लिए लाइमलाइट से दूर हो गई थीं. लेकिन अब उन्होंने फिर से खुद को संभालते हुए सोशलव मीडिया पर वापसी की और इन फोटो-वीडियो को शेयर कर लोगों के होश उड़ा दिए. 

‘जिंदगी की सबसे बड़ी गलती...’ अमिताभ बच्चन संग शादी को लेकर ये क्या बोल गईं जया बच्चन? सुनकर फैंस भी रह गए हक्के-बक्के

हिजाब-बुर्का पहने मस्जिद पहुंचीं मन्नारा

2 दिसंबर को मन्नारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे अबाया और हिजाब में नजर आईं. इस लुक में उन्होंने मस्जिद के बाहर और अंदर कई अलग-अलग पोज दिए. उनके साथ उनकी मां भी दिखीं, जिन्होंने भी उसी तरह का लिबास पहना था. मन्नारा की ये तस्वीरें लोगों के लिए थोड़ी चौंकाने वाली थीं, क्योंकि उन्हें आमतौर पर ग्लैम अवतार में देखा जाता है. उनकी ये फोटो-वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं और इन सभी पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगों ने जमकर लगाई क्लास 

कई यूजर्स ने उनकी तारीफ करते हुए ‘माशाअल्लाह’ लिखा. किसी ने कहा कि वे अबाया में बहुत अच्छी लग रही हैं. एक शख्स ने लिखा कि उन्हें ये लुक देखकर हैरानी हुई. वहीं कुछ लोगों ने धार्मिक सवाल उठाने शुरू कर दिए. किसी ने पूछा कि क्या वे कन्वर्ट हो गई हैं, तो किसी ने कहा कि एक ‘पढ़ी-लिखी हिंदू’ होने के नाते उन्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था. हालांकि, कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लिखा कि अलग संस्कृति और जगहों को समझना गलत नहीं है. 

बोले- राम मंदिर ही चली जातीं

साथ ही कई लोगों ने कहा कि इससे अच्छा तो अयोध्या के राम मंदिर ही चली जातीं. मन्नारा ने भी अपनी पोस्ट में किसी तरह की धार्मिक बहस नहीं छेड़ी, बल्कि सिर्फ अपनी ट्रिप की झलकियां शेयर कीं. सोशल मीडिया पर इस तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा और विवाद आम बात हो चुकी हैं. खासकर बॉलीवुड के लोगों को लेकर. फिलहाल इस पूरे विवाद पर मन्नाया या उनकी टीम की ओर से कोई बयान नहीं दिया है. उनकी तस्वीरें अब भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

