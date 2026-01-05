कुछ ही देर में ऑन एयर होने वाला 'मास्टरशेफ इंडिया' का नया सीजन, रणवीर-विकास और कुणाल की तिकड़ी आएगी नजर, हर एपिसोड में दिखेगा नया ट्विस्ट

MasterChef India Season 9: लोकप्रिय रियलिटी शो 'मास्टरशेफ इंडिया' का सीजन 9 सोमवार से सोनी टीवी पर ऑन एयर हो रहा है. यह सोनी लिव पर भी उपलब्ध होगा. इस सीजन में दर्शकों को पहले से भी अधिक रोमांचक और मनोरंजक कंटेंट देखने को मिलेगा. शो की शुरू से खासियत रही है कि इसमें केवल कुकिंग की प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि प्रतिभागियों की मेहनत, रचनात्मकता और संघर्ष की कहानियां भी सामने आती हैं. सीजन 9 में इस पर और फोकस किया गया है. शो में प्रतिभागी अपने क्षेत्र, परिवार और अपनी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और हर चुनौती के जरिए भारत की विविधता को दिखाने की कोशिश करेंगे.

सीजन 9 की थीम

सीजन 9 का थीम 'प्राइड ऑफ इंडिया' है, जिसका मकसद सिर्फ स्वाद को ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की वैल्यूज और यात्राओं को भी दिखाना है. इसमें प्रतियोगियों को चुनौती दी जाएगी कि वे नए-नए और क्रिएटिव तरीके से व्यंजन बनाएं. प्रतियोगियों को हर एपिसोड में अलग-अलग टास्क और चैलेंज दिए जाएंगे, जिनमें उनकी कुकिंग स्किल, क्रिएटिविटी और टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा ली जाएगी. शो में जजों की भूमिका इस बार भी महत्वपूर्ण है. रणवीर बरार, विकास खन्ना और कुणाल कपूर जज रहेंगे. इस सीजन में कुणाल कपूर की वापसी ने दर्शकों को और ज्यादा उत्साहित कर दिया है.

देखने को मिलेगी नए व्यंजनों की रेसिपी

शो के हर एपिसोड में दर्शकों को रोमांचक चैलेंज, प्रतियोगियों की मेहनत और नए व्यंजनों की रेसिपी देखने को मिलेंगी. इस बार शो में कई ऐसे टास्क होंगे, जहां प्रतिभागी जोड़ी बनाकर काम करेंगे. यह साझेदारी, टीमवर्क और रचनात्मक सोच का एक नया अध्याय लेकर आएगा. इस बार का सीजन न केवल प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देगा, बल्कि दर्शकों को खाना बनाने की नई प्रेरणा भी देगा. प्रतियोगियों की मेहनत, उनकी क्रिएटिविटी और जजों के सुझाव के साथ यह शो दर्शकों को कुकिंग के प्रति प्रेरित करता है.

सोनी टीवी पर होगा प्रसारित

शो को लेकर रणवीर बरार ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि हर प्रतिभागी अपने खाने में अपने भारत की झलक दिखाए, वो भारत जो परंपरा और आधुनिकता, सरलता और विविधता, साहस और जिज्ञासा इन सभी का मेल है. जज इस बार सिर्फ खाना नहीं चखेंगे, बल्कि उस खाने में छुपी भावनाओं और पहचान को भी समझने की कोशिश करेंगे.' मास्टरशेफ इंडिया हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी पर प्रसारित होगा. (एजेंसी)