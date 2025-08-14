पिता मेगास्टार, भाई सुपरस्टार, फिर भी लग्जरी लाइफ छोड़ बेटी को पाथने पड़ रहे गोबर के उपले, VIDEO देख रह जाएंगे हैरान

Krishna Shroff in Chhoriyan Chali Gaon Show: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. इस वीडियो में बॉलीवुड के एक बड़े मेगास्टार की बेटी और सुपरस्टार की बहन गोबर के उपले बनाती नजर आ रही हैं. आमतौर पर स्टारकिड्स अपने महंगे कपड़ों, लग्जरी लाइफस्टाइल और ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन ये स्टारकिड एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रही हैं. जिसे दिख उनके फैंस भी हैरान रह गए.

हम यहां हिंदी सिनेमा के मेगास्टार जैकी श्रॉफ की बेटी और टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ की बात कर रही हैं. कृष्णा अपनी फिटनेस और स्टाइलिश लुक के लिए मशहूर हैं. लेकिन इन दिनों वो ग्लैमर से दूर गांव के लाइफस्टार को अपनाने की कोशिश कर रही हैं. दरअसल, वे इन दिनों जी टीवी के रियलिटी शो ‘छोरियां चलीं गांव’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. शो में कंटेस्टेंट्स को गांव की परंपराओं और कामों से जुड़े टास्क पूरे करने होते हैं.

कृष्णा श्रॉफ ने बनाए गोबर ले उपले

इसी दौरान उन्हें गोबर से उपले बनाने का टास्क मिला, जो उनके लिए बिलकुल नया एक्सपीरियंस था. शो के इस टास्क में कृष्णा श्रॉफ को गोबर, भूसा और मिट्टी मिलाकर उपले तैयार करने थे. इसी का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक लोहे की स्टिक पर गोबर, भूसा और मिट्टी को मिलकर उपले चढ़ाती नजर रही हैं. मेहनत करते हुए उनके हाथ-पैर मिट्टी और गोबर से सने नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरे मन से काम किया.

58 साल पहले प्रधानमंत्री के कहने पर बनी थी ये फिल्म, 1 करोड़ बजट में कमाए 7 करोड़, बन गई उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

रियलिटी शो का बनीं हिस्सा

हालांकि, इस टास्क में उनकी टीम को जीत नहीं मिल पाई, क्योंकि दूसरी टीम ने इसे जल्दी पूरा कर लिया. टास्क हारने के बावजूद कृष्णा के चेहरे पर मुस्कान बनी रही. उन्होंने कैमरे पर कहा कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत खास रहा और उन्होंने इससे एक नई सीख ली. उनके मुताबिक, गांव के काम आसान नहीं होते और इसके लिए काफी मेहनत और धैर्य चाहिए. शो में उनका ये रूप देखकर दर्शकों ने भी सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की.

फिल्मों से दूर क्या करती हैं कृष्णा श्रॉफ?

कई लोगों ने कहा कि उन्होंने बिना हिचक ये काम करके सबको चौंका दिया. गौरतलब है कि कृष्णा श्रॉफ ने अभी तक फिल्मों में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन टीवी पर वे लगातार एक्टिव हैं. इससे पहले वे पॉपुलर शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ में भी नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा, वे एक फिटनेस एंथुजियास्ट हैं और सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट वीडियोज और हेल्थ टिप्स शेयर करती रहती हैं. उनके फिटनेस और स्टाइल के दीवाने लाखों फॉलोअर्स हैं.