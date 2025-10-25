Advertisement
trendingNow12975423
Hindi Newsटीवी

इंतजार हुआ खत्म! नागिन का टीजर रिलीज, चेहरा अब भी बना राज, फैंस बोले ये तो.....

Naagin First Video: हाल ही में मेकर्स ने जारी किया नागिन के अपकमिंग शो का प्रोमो वीडियो. जिसमें शक्तियों और नागिन की झलक तो दिखाई गई है, लेकिन नागिन के चेहरे का खुलासा नहीं किया है. नागिन के चेहरे को लेकर फैंस जमकर कयास लगा रहे हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि 'प्रियंका चहर चौधरी' हैं. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 25, 2025, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नागिन का टीजर रिलीज
नागिन का टीजर रिलीज

Naagin First Video: टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित शोज में से एक 'नागिन' फिर से सुर्खियों में आ गया है. दर्शक लंबे समय से नागिन शो के नए सीजन का इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार दर्शकों के लिए शो मेकर्स ने इसकी एक झलक फैंस को दिखा ही दी है. हाल ही में कलर्स टीवी ने अपने सोशल मीडिया पर नागिन के अपकमिंग शो का एक रहस्यमयी टीजर जारी किया है. जिसमें शक्तियों और नागिन की झलक तो दिखाई गई है, लेकिन नागिन के चेहरे का खुलासा नहीं किया है. नागिन के चेहरे को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा हो रही है. फैन्स दावा कर रहे है कि इस बार नागिन कोई और नहीं बल्कि 'प्रियंका चहर चौधरी' हैं. 

प्रियंका के नाम की हो रही चर्चा 
बता दें कि लंबे समय से नागिन शो के लिए प्रियंका के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रियंका ने इन अफवाहों को झूठ बताया था. अब नागिन शो की पहली झलक को देख फैंस फिर से नागिन के किरदार ने प्रियंका के नाम की ही चर्चा कर रहे है. इस टीजर में नागिन के चेहरे की झलक नहीं दिखाई गई है. वीडियो पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस जमकर लुटा रहे प्यार
कमेंट्स की बात करें तो कलर्स टीवी के द्वारा जारी किए गए नागिन के इस टीजर पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा 'प्रियंका चहर चौधरी हमारी नागिन, हर हर महादेव.' कई यूजर्स ने वीडियो पर 'प्रियंका चहर चौधरी का नाम और इसके साथ दिल वाला इमोजी शेयर किया.' एक अन्य यूजर ने लिखा 'मेन लीड रोल में प्रियंका ही हैं.' वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा 'चैट जीपीटी से प्रोमो बना दिया.'

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि प्रियंका चहर चौधरी अगर इस शो का हिस्सा बनती हैं तो बिग बॉस के बाद ये उनका दूसरा बड़ा शो होने वाला है. क्योंकि इस शो की दर्शकों में काफी दीवानगी है, जिसके चलते अब तक शो के कई सीजन आ चुके हैं. फैन्स को नागिन शो का बेसब्री से इंतजार रहता है. अभी तक नागिन के किरदार में मौनी रॉय, तेजस्वी प्रकाश, अनीता हसनंदानी, सुरभि चंदना नजर आ चुकी हैं. अब देखना ये होगा कि अपकमिंग नागिन के शो में क्या वाकई में प्रियंका चहर चौधरी नजर आने वाली हैं या नहीं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

NaaginPriyanka Chahar Chaudhary

Trending news

जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग