इंतजार हुआ खत्म! नागिन का टीजर रिलीज, चेहरा अब भी बना राज, फैंस बोले ये तो.....

Naagin First Video: टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित शोज में से एक 'नागिन' फिर से सुर्खियों में आ गया है. दर्शक लंबे समय से नागिन शो के नए सीजन का इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार दर्शकों के लिए शो मेकर्स ने इसकी एक झलक फैंस को दिखा ही दी है. हाल ही में कलर्स टीवी ने अपने सोशल मीडिया पर नागिन के अपकमिंग शो का एक रहस्यमयी टीजर जारी किया है. जिसमें शक्तियों और नागिन की झलक तो दिखाई गई है, लेकिन नागिन के चेहरे का खुलासा नहीं किया है. नागिन के चेहरे को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा हो रही है. फैन्स दावा कर रहे है कि इस बार नागिन कोई और नहीं बल्कि 'प्रियंका चहर चौधरी' हैं.

प्रियंका के नाम की हो रही चर्चा

बता दें कि लंबे समय से नागिन शो के लिए प्रियंका के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रियंका ने इन अफवाहों को झूठ बताया था. अब नागिन शो की पहली झलक को देख फैंस फिर से नागिन के किरदार ने प्रियंका के नाम की ही चर्चा कर रहे है. इस टीजर में नागिन के चेहरे की झलक नहीं दिखाई गई है. वीडियो पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं.

फैंस जमकर लुटा रहे प्यार

कमेंट्स की बात करें तो कलर्स टीवी के द्वारा जारी किए गए नागिन के इस टीजर पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा 'प्रियंका चहर चौधरी हमारी नागिन, हर हर महादेव.' कई यूजर्स ने वीडियो पर 'प्रियंका चहर चौधरी का नाम और इसके साथ दिल वाला इमोजी शेयर किया.' एक अन्य यूजर ने लिखा 'मेन लीड रोल में प्रियंका ही हैं.' वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा 'चैट जीपीटी से प्रोमो बना दिया.'

बता दें कि प्रियंका चहर चौधरी अगर इस शो का हिस्सा बनती हैं तो बिग बॉस के बाद ये उनका दूसरा बड़ा शो होने वाला है. क्योंकि इस शो की दर्शकों में काफी दीवानगी है, जिसके चलते अब तक शो के कई सीजन आ चुके हैं. फैन्स को नागिन शो का बेसब्री से इंतजार रहता है. अभी तक नागिन के किरदार में मौनी रॉय, तेजस्वी प्रकाश, अनीता हसनंदानी, सुरभि चंदना नजर आ चुकी हैं. अब देखना ये होगा कि अपकमिंग नागिन के शो में क्या वाकई में प्रियंका चहर चौधरी नजर आने वाली हैं या नहीं.