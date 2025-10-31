Advertisement
10 साल रहीं न्यूज एंकर, फिर बन गईं एक्ट्रेस, शादी के बाद एक्टिंग से बनाई दूरी, अब यूट्यूबर बन छाप रहीं लाखों, तगड़ी है फैन फॉलोइंग

Guess The Actress: आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने एक फेमस शो से घर-घर में अपनी पहचान बनाई, लेकिन शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली. बावजूद इसके उनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं जो एक बार फिर उनको छोटे पर्दे पर देखना चाहते हैं. क्या आपने इन्हें पहचाना? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:19 AM IST
10 साल रहीं न्यूज एंकर, फिर बन गईं एक्ट्रेस, शादी करते ही छोड़ी इंडस्ट्री
Guess This Famous Actress: टीवी और फिल्मों की दुनिया में कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने शादी के बाद अपने करियर को अलविदा कह दिया. कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं, जो शादी के बाद विदेश जाकर बस गईं और वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की. कुछ ऐसी भी रहीं, जिन्होंने देश में रहकर अपने परिवार को प्रायोरिटी में रखा और कैमरे से दूरी बना ली. आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक एक्ट्रेस की, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई, लेकिन फिर इंडस्ट्री से दूरी बना लीय 

ये एक्ट्रेस हैं 46 साल की सोनाली वर्मा, जिन्हें लोगों ने सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में ‘गायत्री’ के किरदार से खूब पसंद किया. उन्होंने हिना खान यानी अक्षरा की सास का रोल निभाया था. सोनाली ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि आज भी लोग उन्हें गायत्री के नाम से पहचानते हैं. वो कई सालों तक शो का हिस्सा रहीं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और विदेश में सेटल हो गईं. सोनाली एक्टिंग में आने से पहले पत्रकार थीं. उन्होंने करीब 10 साल तक एक पत्रकार के तौर पर काम किया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonali Verma (@realsonaliverma)

एंकरिंग के बाद ऐसे मिला था पहला टीवी शो 

उन्होंने बतौर न्यूज एंकर काफी सक्सेस हासिल की. हालांकि, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग करेंगी. लेकिन किस्मत उन्हें टीवी की दुनिया में ले आई और यहीं से उनकी नई पहचान बनी. सोनाली को टीवी में मौका देने का श्रेय जीतेंद्र को जाता है. दरअसल, एक बार उनकी मुलाकात जीतेंद्र से हुई थी. उन्होंने सोनाली की प्रतिभा देखकर अपनी बेटी एकता कपूर से मिलवाया. इसके बाद एकता ने उन्हें अपने शो में मौका दिया और ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. उनका पहला शो था ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’.

बॉक्स ऑफिस पर हो गए 10 दिन, अब तक बजट नहीं निकाल पाई ‘थामा’, लेकिन ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने वसूल लिया दोगुना

शादी के बाद इंडस्ट्री से बना ली दूरी 

इस शो में वे गायत्री का किरदार निभाने के बाद वो घर-घर में मशहूर हो गईं. साल 2013 में सोनाली ने इस शो से ब्रेक लिया. शो में उनके किरदार की मौत दिखा दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली. साल 2014 में उन्होंने सचिन सचदेव से शादी की. शादी के बाद उन्होंने न सिर्फ टीवी बल्कि पूरे ग्लैमर वर्ल्ड को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपने पति के साथ विदेश जाकर नई जिंदगी की शुरुआत की और वहीं बस गईं. आज सोनाली अमेरिका के न्यू जर्सी में अपने परिवार के साथ रहती हैं. वो अपने पति और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं. 

अब यूट्यूबर बन चुकी हैं एक्ट्रेस 

अब वो एक्टिंग नहीं करतीं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. साथ ही वो यूट्यूबर के तौर पर काम करती हैं और अपने फैंस से जुड़े रहती हैं. सोनाली अपनी फैमिली और नए जीवन को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं. इतना ही नहीं उनकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं, जो उनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर बनाए रखते हैं. इतना ही नहीं, उनक काफी सारे फैंस ऐसे भी हैं, जो दोबारा उनको छोटे पर्दे पर देखना चाहते हैं और अक्सर उनके पोस्ट पर अपनी ये इच्छा जाहिर करते रहते हैं, लेकिन सोनाली का अब ऐसा कोई इरादा नहीं है.

