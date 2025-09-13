क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने छोड़ा कपिल शर्मा का साथ? अब इस नए शो में आएंगे नजर, प्रोमो किया जारी
Advertisement
trendingNow12920586
Hindi Newsटीवी

क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने छोड़ा कपिल शर्मा का साथ? अब इस नए शो में आएंगे नजर, प्रोमो किया जारी

India's Got Talent: टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' एक बार फिर टीवी पर दमदार वापसी करने के लिए तैयार है. हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने इस शो का एक जबरदस्त पहला प्रोमो जारी किया है. चलिए आपको बताते हैं शो कब टीवी पर दस्तक देगा.   

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 13, 2025, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'इंडियाज गॉट टैलेंट'
'इंडियाज गॉट टैलेंट'

India's Got Talent: टीवी का मोस्ट पॉपुलर और हिट रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' को फैंस काफी पसंद करते है. इस शो का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. हाल ही में अब इंडियाज गॉट टैलेंट का नया प्रोमो रिलीज सामने आया है, जिसे नवजोत सिंह सिद्धू ने लॉन्च किया है. नवजोत सिंह सिद्धू के प्रोमो में दमदार लाइन शेयर की गई है. जिसमें लिखा है 'दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग.' 

शो का पहला प्रोमो
नवजोत सिंह सिद्धू की प्रोमो में दमदार लाइन 'दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग', उन लोगों की परेशानियों को दिखाती है जिन्हें समाज की सोच रोकती है. ये लाइन टैलेंट्स को प्रेरित करती है कि वो ऐसे बंधनों से ऊपर उठकर बिना किसी डर अपने सपनों का पीछा करें. इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले प्रोमो में आने वाले सफर की बस एक झलक दिखाई गई है, जिसमें टैगलाइन 'जो अजब है, वो गजब है' इस सीज़न की असली रूह को बखूबी पेश करती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शो के बारे में बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, 'मैं उन टैलेंट्स को देखने के लिए उत्साहित हूं जो अनोखे, क्रिएटिव हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि आम सोच को चैलेंज कर सकें. ये कमाल के टैलेंट्स न सिर्फ पूरे देश को हैरान करने वाले हैं बल्कि अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित भी करने वाले हैं!'

Add Zee News as a Preferred Source

कब आएगा टीवी पर शो 
बता दें कि इस बार का शो पहले से ज्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि इस बार कंटेस्टेंट्स टैलेंट का वो खजाना लेकर आने वाले है, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. अगर आप भी इंडियाज गॉट टैलेंट शो के लिए एक्साइटेड हैं तो आइए आपको बताते है कि यह शो कब से टीवी पर आ रहा है. दरअसल, इंडियाज गॉट टैलेंट का प्रीमियर 4 अक्टूबर 2025 से हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर होगा.    

नवजोत सिंह सिद्धू छोड़ देंगे कपिल शर्मा का साथ?
फिलहाल तो नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा के शो में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा का साथ बनाएं रखेंगे या उन्हें छोड़ देंगे. अगर नवजोत सिंह कपिल शर्मा शो से गायब होते हैं तो अर्चना पूरन सिंह तो हैं ही जो सेट पर ठहाकों की कमी महसूस नहीं होने देंगी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

India's Got TalentNavjot Singh Sidhu

Trending news

हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
;