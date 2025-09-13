क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने छोड़ा कपिल शर्मा का साथ? अब इस नए शो में आएंगे नजर, प्रोमो किया जारी

India's Got Talent: टीवी का मोस्ट पॉपुलर और हिट रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' को फैंस काफी पसंद करते है. इस शो का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. हाल ही में अब इंडियाज गॉट टैलेंट का नया प्रोमो रिलीज सामने आया है, जिसे नवजोत सिंह सिद्धू ने लॉन्च किया है. नवजोत सिंह सिद्धू के प्रोमो में दमदार लाइन शेयर की गई है. जिसमें लिखा है 'दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग.'

शो का पहला प्रोमो

नवजोत सिंह सिद्धू की प्रोमो में दमदार लाइन 'दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग', उन लोगों की परेशानियों को दिखाती है जिन्हें समाज की सोच रोकती है. ये लाइन टैलेंट्स को प्रेरित करती है कि वो ऐसे बंधनों से ऊपर उठकर बिना किसी डर अपने सपनों का पीछा करें. इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले प्रोमो में आने वाले सफर की बस एक झलक दिखाई गई है, जिसमें टैगलाइन 'जो अजब है, वो गजब है' इस सीज़न की असली रूह को बखूबी पेश करती है.

शो के बारे में बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, 'मैं उन टैलेंट्स को देखने के लिए उत्साहित हूं जो अनोखे, क्रिएटिव हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि आम सोच को चैलेंज कर सकें. ये कमाल के टैलेंट्स न सिर्फ पूरे देश को हैरान करने वाले हैं बल्कि अनगिनत लोगों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित भी करने वाले हैं!'

कब आएगा टीवी पर शो

बता दें कि इस बार का शो पहले से ज्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि इस बार कंटेस्टेंट्स टैलेंट का वो खजाना लेकर आने वाले है, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. अगर आप भी इंडियाज गॉट टैलेंट शो के लिए एक्साइटेड हैं तो आइए आपको बताते है कि यह शो कब से टीवी पर आ रहा है. दरअसल, इंडियाज गॉट टैलेंट का प्रीमियर 4 अक्टूबर 2025 से हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर होगा.

नवजोत सिंह सिद्धू छोड़ देंगे कपिल शर्मा का साथ?

फिलहाल तो नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा के शो में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा का साथ बनाएं रखेंगे या उन्हें छोड़ देंगे. अगर नवजोत सिंह कपिल शर्मा शो से गायब होते हैं तो अर्चना पूरन सिंह तो हैं ही जो सेट पर ठहाकों की कमी महसूस नहीं होने देंगी.