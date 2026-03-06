2 घंटे की VIDEO में बिलख-बिलखकर रोए यूट्यूबर, परिवार पर लगाया मेंटल टॉर्चर का आरोप, बोले- ‘ये मेरा आखिरी व्लॉग...’

Advertisement
Anurag Dobhal Viral Video: ‘बिग बॉस 17’ एक्स-कंटेस्टेंट और यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ यूके07 राइडर का एक वीडियो सोशल मीडिया तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बिलख-बिलखकर रोते नजर आ रहे हैं. जहां इस वीडियो के लेकर उनके फैंस परेशान नजर आ रहे हैं तो कुछ उनको जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:54 AM IST
YouTuber Anurag Dobhal Viral Video: मोस्ट फेमस यूट्यूबर और ‘बिग बॉस 17’ एक्स-कंटेस्टेंट कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल, जिन्हें फैंस यूके07 राइडर के नाम से जानते हैं, इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर करीब 2 घंटे 15 मिनट का एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं. वीडियो में वे कहते हैं, ‘वे काफी लंबे समय से मेंटल स्ट्रेस झेल रहे हैं’. अनुराग ने इस वीडियो को अपना ‘आखिरी व्लॉग’ बताया और यूट्यूब छोड़ने की बात भी कही. 

उनके इस कदम से फैंस काफी हैरान और परेशान हो गए हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है. इससे पहले भी अनुराग ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि वे पिछले एक साल से मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं. उन्होंने बताया था कि इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, यहां तक कि अपने करीबी लोगों का साथ भी. अब यूट्यूब पर शेयर किए गए लंबे वीडियो में उन्होंने अपनी जिंदगी की कई मुश्किलों और दर्द भरे पलों के बारे में खुलकर बात की. उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर का दर्द

वीडियो में अनुराग ने बताया कि जब वे सिर्फ 14 साल के थे, तब उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला था. उस समय से ही उनकी जिंदगी में कई मुश्किलें शुरू हो गई थीं. परिवार की पढ़ाई को लेकर दबाव और घर का तनाव भी बढ़ता गया. उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की. अनुराग का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपने माता-पिता की खुशी को अपनी खुशी से ज्यादा महत्व दिया. इसी दौरान सोशल मीडिया के जरिए उनकी मुलाकात ऋतिका से हुई. शुरुआत में ऋतिका उनकी फैन थीं. 

‘छोटे शो’ के तानों पर भड़के गोविंदा, क्यों मर्सिडीज छोड़ छोटी कार में क्यों घूमे रहे हीरो नंबर 1? बोले- ‘अहंकार से...’

फैन से प्यार तक पहुंची अनुराग-ऋतिका की कहानी

करीब दो-तीन साल तक उन्हें मैसेज करती रहीं. बाद में दोनों की दोस्ती हुई और धीरे-धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया. दोनों ने करीब 2 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. इसके बाद अनुराग ने अपने परिवार को ऋतिका से शादी करने की इच्छा बताई. आखिरकार मई 2025 में दोनों ने शादी कर ली. अनुराग ने वीडियो में दावा किया कि उनके माता-पिता इस इंटरकास्ट शादी से खुश नहीं थे. वे ब्राह्मण परिवार से हैं, जबकि उनकी पत्नी ऋतिका राजपूत परिवार से आती हैं. इसलिए उनके माता-पिता इस रिश्ते से खुश नहीं हैं . 

इंटरकास्ट शादी पर परिवार का विरोध

वीडियो में अनुराग ने बताया कि शादी से कुछ दिन पहले उनके माता-पिता ने फंक्शन में आने से मना कर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे रिश्तेदारों के सामने माफी मंगवाई गई. अनुराग ने कहा, ‘मम्मी-पापा ने इतना टॉर्चर किया कि कहा ‘न हम खुश रहेंगे, न तुझे खुश रहने देंगे’’. अनुराग ने ये भी कहा कि शादी के बाद उन्हें और उनकी पत्नी को घर में घुसने तक नहीं दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई कलाम ने उनकी प्रॉपर्टी और उनके पालतू कुत्तों को भी अपने पास ही रख लिया. 

यूट्यूबर बनने तक का सफर

अनुराग के मुताबिक भाई ने उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी भी दी. वीडियो में उन्होंने बताया, ‘मैं डिप्रेशन में हूं. पांच दिन से कुछ नहीं खाया. दिमाग पूरी तरह थक गया है. शायद इस वीडियो के बाद मैं कहीं दूर चला जाऊं, मुझे बस सोना है’. 18 सितंबर 1997 को देहरादून में जन्मे अनुराग डोभाल ने जनवरी 2018 के आसपास अपना YouTube चैनल ‘The UK07 Rider’ शुरू किया था और बाइक राइड/ट्रैवल व्लॉग्स से पहचान पाई. बाद में वे ‘बिग बॉस 17’ में दिखे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी मेनस्ट्रीम में और बढ़ी.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

