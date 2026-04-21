गिरती TRP के चलते 'अनुपमा' में होगी अनुज की वापसी? दिग्विजय से जुड़ा कनेक्शन, श्रुति की एंट्री से मचेगा बवाल

Anupama Spoiler: स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो 'अनुपमा' में एक बार फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो के ट्रैक को देख ऐसा लग रहा है कि फिर से अनुज की वापसी हो सकती है. वहीं, फिर से राही का पास्ट उसकी जिंदगी में एंट्री करने वाला है. दिग्विजय भी अनुपमा से बताने वाला है कि वह अनुज को जानता है. उसने उसकी मदद भी की थी. शायद जल्द ही अनुज से जुड़ा सुराग अनुपमा को मिलने वाला है. उसके बाद अनुपमा की जिंदगी में काफी कुछ बदल जाएगा. शो में देखने को मिलेगा कि अनुपमा का बैग दिग्विजय के सामने नीचे गिर जाएगा.

अनुज की फोटो आएगी सामने

इसमें अनुज की एक फोटो होती है, जो बैग से बाहर निकलकर गिर जाती है. दिग्विजय उस तस्वीर को देखकर कहता है कि यह अनुज की फोटो आपके पास कहां से आई. अनुपमा इस पर कहती है कि क्या आप मेरे पति को जानते हैं? तब दिग्विजय अनुपमा को बताता है कि वह यूएस में अनुज से मिला था और वहां दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी. जब अनुज को पता चला कि सावी अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, तो उसने तुरंत चेक काटकर दे दिया था.

दिग्विजय हो जाएगा काफी इमोशनल

वहीं, इस बात को कहते हुए दिग्विजय काफी इमोशनल हो जाता है. उसके बाद दिग्विजय कहता है कि रेस्टोरेंट में उसका भी अंश है. दूसरी तरफ, राही को एक लेडी कॉल करती है, जिसका अभी चेहरा रिवील नहीं किया गया है, केवल उसकी आवाज सुनाई देती है. राही से वह कहती है कि तुम जिस कंपनी में काम करती हो, मैं उसकी फाउंडर हूं. आगे वह कहती है कि मैं अहमदाबाद आ रही हूं और तुमसे जल्द ही मिलूंगी. आपको बता दें कि यह लेडी कोई और नहीं, बल्कि श्रुति ही होगी. श्रुति वही है, जो अमेरिका में अनुज के साथ रहती थी. राही भी उसे मां की तरह मानती थी.

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शो में आएगा बड़ा ट्विस्ट

वहीं, अनुपमा और दिग्विजय के लिए सबसे बड़ा झटका तब आता है, जब उन्हें पता चलता है कि उनका कैफे सरकारी आदेश से सील कर दिया गया है. रणविजय ने नोटिस भेजा है और अब वह घर भी छीनना चाहता है. दिग्विजय इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता. आने वाले एपिसोड में आपको तगड़ा ट्विस्ट और सस्पेंस देखने को मिलेगा.