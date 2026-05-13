'मुसीबत आए या खुशियां...', तलाक की खबरों के बीच मौनी रॉय का पोस्ट वायरल, लिखा- ‘चाहे कुछ भी हो जाए...’

Mouni Roy: टीवी की 'नागिन' उर्फ मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में है. बीते दिनों खबर आई कि एक्ट्रेस ने अपने पति सूरज नांबियार को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इसके साथ ही दोनों की तलाक की खबरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं. हालांकि, इस पर अभी तक दोनों में से किसी का रिएक्शन सामने नहीं आया है. हाल ही में मौनी ने एक नया पोस्ट शेयर किया है, जो इंस्टा पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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Mouni Roy: टीवी की नागिन उर्फ मौनी रॉय इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. पहले पति को अनफॉलो करने और तलाक की खबरें आईं, जिसके बाद सूरज नांबियार ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया. मौनी रॉय ने अब तक इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. यहां तक कि उनके पति पर चीटिंग के आरोप भी लग रहे हैं. वहीं, दिशा पाटनी को वजह बताया जा रहा है. दरअसल, वो मौनी की बहुत अच्छी दोस्त हैं. तलाक की खबरों के बीच अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जो उनकी जिंदगी के एक खास शख्स के लिए है. एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में सब कुछ मेंशन भी किया है और कैप्शन में ‘आई लव यू’ भी लिखा है.
मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर चुके हैं. जिसके बाद से ही दोनों के तलाक की खबरें सामने आई हैं. मौनी की सबसे अच्छी दोस्त दिशा भी सूरज को अनफॉलो कर चुकी हैं. जिसके बाद ही एक्ट्रेस का कनेक्शन भी मौनी के रिश्ते से जुड़ने लगा. हालांकि, अब तक कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ है कि आखिर तलाक क्यों हो रहा है? क्यों कपल ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया और कब से यह सब चल रहा था? इसी बीच हसीना ने एक पोस्ट शेयर किया है.
तलाक की खबरों के बीच मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने अपनी बहन को बर्थडे विश किया है. पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'मेरी बहन, चाहे कुछ भी हो जाए, मुसीबत आए या खुशियां. जन्मदिन मुबारक हो, मेरी सब कुछ. मुझे तुम्हारा मजाकिया अंदाज, तुम्हारी हाजिरजवाबी, तुम्हारी अंदर-बाहर की खूबसूरती और वो सब कुछ पसंद है, जो तुम्हें 'तुम' बनाता है. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं. कोई भी शब्द यह बयां नहीं कर सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं और यह बात तुम पहले से ही जानती हो. वैसे, तुम एक चुड़ैल तो हो ही.'
पूरे कैप्शन में एक्ट्रेस की एक लाइन ने फैंस का ध्यान खींच लिया. उन्होंने लिखा, 'मेरी बहन, चाहे कुछ भी हो जाए, मुसीबत आए या खुशियां.' खैर, एक्ट्रेस इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. उनकी जिंदगी में इस समय काफी तनाव चल रहा है. हालांकि, उस बारे में एक्ट्रेस ने कुछ कहा नहीं है. बता दें कि मौनी रॉय ने 27 जनवरी 2022 को दुबई के बिजनेसमैन सूरज नांबियार के साथ शादी की थी. एक्ट्रेस की शादी का पूरा फंक्शन गोवा में हुआ था. यह शादी दो रीति-रिवाजों में हुई थी -सुबह मलयाली परंपरा और शाम को बंगाली परंपरा से. कपल को साथ में फैंस काफी पसंद करते थे.
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