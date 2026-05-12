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Hindi Newsटीवीपति सूरज नांबियार से अलग रह रहीं मौनी रॉय? चीटिंग और पैसों की धोखाधड़ी की रिपोर्ट्स ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई हलचल

पति सूरज नांबियार से अलग रह रहीं मौनी रॉय? चीटिंग और पैसों की धोखाधड़ी की रिपोर्ट्स ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई हलचल

टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय इस समय अपने पति सूरज नांबियार के साथ अलगाव को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस के पति ने उन्हें धोखा दिया है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 12, 2026, 08:00 PM IST
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पति सूरज नांबियार से अलग रह रहीं मौनी रॉय? चीटिंग और पैसों की धोखाधड़ी की रिपोर्ट्स ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई हलचल

बॉलीवुड और टीवी की फेमस एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार के अलगाव की खबरों से सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई है, जिसने उनके लाखों फैंस को हैरान कर दिया है. जिसके बाद कई कयास लगने शुरू हो गए हैं. इस खबर ने उस समय आग पकड़ ली, जब मौनी और सूरज ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया. वहीं अब सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस के पति ने उन्हें चीट किया है. इस खबर के वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स एक्टिव हो गए, जिसके बाद मौनी के कई पुराने पोस्ट और सूरज की मां के साथ उनकी वेकेशन का वीडियो वायरल होने लगा. 

सूरज ने पैसों के लिए मौनी से की शादी?
सोशल मीडिया पर कई खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार तलाक लेने वाले हैं. लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वो पहले से ही अलग रह रहे हैं. वहीं इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि सूरज ने शोहरत पाने के लिए मौनी को धोखा दिया और अपने रिश्ते के दौरान उनके पैसों का भी इस्तेमाल किया है. हालांकि, अभी तक इस पूरे मामले पर न तो मौनी रॉय की तरफ से और न ही सूरज नांबियार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने आया है, जिससे इन दावों की पुष्टि की जा सके.

दिशा पाटनी ने किया सूरज को अनफॉलो
सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों के बीच खबर है कि मौनी की बेस्ट फ्रेंड एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने भी उनके पति सूरज नांबियार को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया है. इन खबरों ने इंटरनेट पर बहस का माहौल बना दिया है और कई यूजर्स इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे पूरी तरह से झूठ बता रहे हैं, जो बिना किसी सबूत के फैल रही हैं. 

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सासू मां के साथ वेकेशन की वीडियो वायरल 
तलाक की खबरों के बीच मौनी और सूरज की मां की पुरानी वेकेशन की वीडियो और एक्ट्रेस के पुराने पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर मौनी के वो पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक साथ रहने और प्यार देने जैसे कमेंट किए थे. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तभी पता चलेगा, जब मौनी या सूरज कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे. 

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