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मौनी रॉय-सूरज नांबियार के तलाक के बीच दिशा पाटनी का नाम आया सामने, यूजर्स बोले- ‘करवा दी लड़ाई...’,

Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce Reason: मौनी रॉय ने सूरज नांबियार से तलाक की घोषणा के बाद अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है. गुरुवार को दोनों ने एक जॉइंट पोस्ट में अपने तलाक की पुष्टि की और प्राइवेसी की अपील की. फिलहाल ज्वाइंट पोस्ट पर कोई कमेंट नजर नहीं आ रहा है. हालांकि, कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने सूरज और मौनी के तलाक की वजह दिशा पाटनी को बताया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 15, 2026, 10:31 AM IST
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मौनी रॉय-सूरज नांबियार के तलाक के बीच दिशा पाटनी का नाम आया सामने, यूजर्स बोले- ‘करवा दी लड़ाई...’,

Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce Reason: मौनी रॉय और सूरज नांबियार के अलग होने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी. एक दिन पहले ही दोनों ने आधिकारिक तौर पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए बताया कि दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं. दोस्ती और बातचीत जारी रहेगी. मौनी ने जल्द ही अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया और पुराने कमेंट्स भी छुपा दिए. वहीं, सोशल मीडिया यूजर्स जो नए पोस्ट पर कमेंट नहीं कर पाए, वे मौनी रॉय के पुराने पोस्ट्स पर पहुंच गए.

यूजर्स ने लगाया दिशा पाटनी पर घर तोड़ने का आरोप

सोशल मीडिया यूजर्स ने मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक विवाद में दिशा पाटनी को घसीट लिया और उन पर घर तोड़ने का आरोप लगाया. कमेंट में एक यूजर ने लिखा, 'करवा दी मौनी और सूरज के बीच लड़ाई.' दूसरे ने लिखा, 'तलाक के बाद नया पति दिशा.' यूजर्स ने दिशा पाटनी का नाम सूरज नांबियार के साथ नहीं, बल्कि मौनी रॉय के साथ जोड़ा. मौनी और दिशा काफी अच्छी दोस्त हैं. लॉकडाउन के दौरान दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें और वीडियोज काफी शेयर किए थे. इन तस्वीरों और वीडियोज में मौनी रॉय और दिशा पाटनी की बॉन्डिंग काफी अच्छी देखने को मिली. दोनों कई बार बीच वेकेशन पर भी गए, दोस्तों संग पार्टी की और क्रिसमस व न्यू ईयर जैसे फेस्टिवल भी साथ में एंजॉय किए हैं.

मौनी-सूरज ने शेयर किया ज्वाइंट स्टेटमेंट

बता दें कि मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखा, 'हम कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा हमारी पर्सनल लाइफ में अनावश्यक और दखल देने वाली रुचि से दुखी हैं. हम साफ करना चाहते हैं कि हमने अलग होने का फैसला किया है और जरूरी समय लेकर इन मामलों को निजी और शांतिपूर्वक सुलझा रहे हैं. हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर झूठी स्टोरी और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो हमारे रिश्ते की सच्चाई को बयां नहीं करतीं. व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में बदलाव पर विचार करने के बाद, हमने आपसी सहमति से अलग-अलग रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है, जिसमें सम्मान और समझदारी बनी रहेगी.'

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कपल ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'इस समय हम इस फेज को सोच-समझकर और निजी तौर पर संभालने पर ध्यान दे रहे हैं. हम भविष्य में अपनी दोस्ती को संजोने की कोशिश करेंगे. हम आपके समझ, हमारी प्राइवेसी के सम्मान और इस समय में मिले समर्थन के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं.'

लंबी डेटिंग के बाद की थी शादी

बता दें कि मौनी रॉय और सूरज नांबियार की पहली मुलाकात साल 2018 में दुबई में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान हुई थी. दोनों की मुलाकात उनके कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और जल्द ही दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई. कपल ने साल 2022 में गोवा में मलयाली और बंगाली रीति-रिवाज से शादी की थी. रिश्ते की शुरुआत में दूरी एक चुनौती थी, क्योंकि सूरज दुबई में रहते थे और मौनी मुंबई में थीं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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