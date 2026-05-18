मौनी रॉय ने नहीं ली सूरज नांबियार से कोई एलिमनी, एक्स पति ने पोस्ट में किया खुलासा, बोले- 'हमारे बीच कोई तीसरा...'

Suraj Nambiar On Divorce With Mouni Roy: टीवी इंडस्ट्री की नागिन यानी मौनी रॉय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. मौनी ने हाल ही में सूरज नांबियार से सेपरेशन को लेकर कंफर्म किया था. वहीं इसके कुछ दिनों बाद अब सूरज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया है और तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. सूरज ने अपनी पोस्ट में एलिमनी, विवाद और किसी तीसरे के इंटरफेयर करने की खबरों का खंडन किया है. उनका यह स्टेटमेंट कई ऑनलाइन रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि अलग रह रहे कपल के बीच काफी तनाव है, जबकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दिशा पाटनी को भी इस विवाद में घसीटा था.

'न कोई एलिमनी, न कोई विवाद'

मौनी के एक्स पति सूरज नांबियान ने पोस्ट में बताया कि 'कोई एलिमनी नहीं' है. उन्होंने लिखा, 'हमारे अलग होने को लेकर हाल ही में जो बेबुनियाद खबरें आई हैं, वे बहुत ही खराब तरीके से पेश की गई हैं और पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण हैं. मैं एक बार और हमेशा के लिए सारी बातें साफ कर देना चाहता हूं. इसमें गुजारा भत्ता (alimony) जैसी कोई बात नहीं है. कोई झगड़ा नहीं है. इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का कोई लेना-देना नहीं है. मौनी और मैंने आपसी सहमति से, एक-दूसरे का पूरा सम्मान करते हुए और एक-दूसरे की भलाई का पूरा ध्यान रखते हुए अलग होने का फैसला किया. यही सच है. इसके अलावा जो कुछ भी खबरें आ रही हैं, वे सब मनगढ़ंत हैं और कुछ मामलों में तो यह जान-बूझकर उन दो लोगों को बदनाम करने की कोशिश है, जिन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं चाहा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए.'

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'इस मामले में दूसरों को घसीटना सही नहीं..'

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'मैं यह बात साफ और अंतिम तौर पर कहना चाहता हूं, हम दोनों के बारे में, या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो भी दावे किए जा रहे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है. इस मामले में दूसरे लोगों को घसीटना सही नहीं है. खासकर उन बेकसूर दोस्तों को, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. मौनी और मैंने हम दोनों ने ही इस पूरे दौर में गरिमापूर्ण व्यवहार किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, वे भी हमारे साथ उसी गरिमा का पालन करेंगे.'

सूरज ने आगे लिखा, 'ये रिपोर्ट बिना किसी भी तरह की पुष्टि के प्रकाशित की गई हैं, जो कि बेहद अनुचित है. मैं इस बात को पूरी तरह से साफ़ और सीधे तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि जान-बूझकर फैलाई जा रही गलत जानकारी के सामने चुप रहना मुझे मंजूर नहीं है. हमारे संयुक्त बयान में वह सब कुछ कह दिया गया था, जो कहना जरूरी था. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे इसका सम्मान करें और हम दोनों को शांति से आगे बढ़ने का अवसर दें. धन्यवाद.'