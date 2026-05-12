Advertisement
trendingNow13214435
Hindi Newsटीवीएकता कपूर की ‘नागिन’ बन मौनी रॉय ने छापे करोड़ों, पति सूरज नांबियार भी हैं बड़े बिजनेस टाइकून, जानें कौन है ज्यादा अमीर?

एकता कपूर की ‘नागिन’ बन मौनी रॉय ने छापे करोड़ों, पति सूरज नांबियार भी हैं बड़े बिजनेस टाइकून, जानें कौन है ज्यादा अमीर?

Mouni Roy Suraj Nambiar Net worth : टीवी सीरियल 'नागिन' से फेम पाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिसके पीछे की वजह दोनों का अलगाव बताया जा रहा है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 12, 2026, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एकता कपूर की ‘नागिन’ बन मौनी रॉय ने छापे करोड़ों, पति सूरज नांबियार भी हैं बड़े बिजनेस टाइकून, जानें कौन है ज्यादा अमीर?

टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं, जिसके पीछे की वजह कभी उनकी वेकेशन की तस्वीरें होती हैं, तो कभी दोस्त और एक्ट्रेस दिशा पाटनी के साथ उनकी आउटिंग. लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में छाए रहने के पीछे की वजह कुछ और है. खबरों के मुताबिक, मौनी और उनके पति सूरज ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. वहीं इस खबर के बाद, उनके तलाक की खबरें तेजी से फैल गईं. मौनी ने साल 2022 में बिजनेस टाइकून सूरज नांबियार के साथ सात फेरे लिए थे. ऐसे में दोनों की नेटवर्थ की चर्चा भी तेज हो गई. 

मौनी रॉय करियर
मौनी रॉय ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से की थी. इस शो के बाद, उन्होंने ‘देवों के देव महादेव…’ में ‘सती’ की भूमिका निभाई थी. साल 2011 के बाद उन्होंने एकता कपूर के पॉपुलर शो ‘नागिन’ से घर-घर में अपनी पहचान बना ली. इस शो में उन्होंने शिवन्या नाम की नागिन का किरदार निभाया था, जो लोगों को खूब पसंद आया था. वहीं इस शो से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद, उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म ‘गोल्ड’ से एंट्री मारी थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mon (@imouniroy)

Add Zee News as a Preferred Source

बॉलीवुड में किए बड़े प्रोजेक्ट्स
मौनी रॉय ने कई टीवी सीरियल्स के साथ-साथ फिल्में भी की हैं, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र' भी शामिल है. इस फिल्म में वो एक नेगेटिव किरदार निभाती हुई नजर आई थीं. मौनी ने कई ब्रांड एंडोर्समेंट, इवेंट्स और सोशल मीडिया से अच्छी कमाई की है. 

मौनी और सूरज की प्रॉपर्टी
मौनी रॉय के पति भी कुछ कम नहीं हैं, दुबई में रहने वाले सूरज नांबियार की नेटवर्थ लगभग 50-70 करोड़ रुपए बताई जा रही है. लेकिन इस मामले में मौनी अपने पति को कड़ी टक्कर देती हैं. खबरों के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ अपने पति से ज्यादा हैं. सूरज दुबई में कैपिटल मार्केट से जुड़े काम करते हैं. फाइनेंस, बिजनेस वेंचर्स और अन्य प्रोजेक्ट्स से वो काफी कमाई करते हैं. वहीं शादी के बाद, दोनों ने साथ मिलकर 'अल्टीमेट गुरुज' नाम का ग्लोबल एजुकेशन प्लेटफार्म शुरू किया था. इसके साथ ही, साल 2023 में मौनी ने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट 'बदमाश' भी ओपन किया था. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं अलगाव की खबरों पर अभी तक मौनी और सूरज ने चुप्पी साधी हुई है और किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है. हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने पति को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Mouni roySuraj NambiarEkta Kapoor

Trending news

बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
Tamil Nadu
बाबा ने सालभर पहले कहा बच्चा तू बनेगा CM, भविष्यवाणी सच हुई तो विजय ने बना दिया OSD
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
Udhayanidhi Stalin
तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
NEET UG 2026 Exam
NEET एग्जाम रद्द होने पर भड़के राहुल-ओवैसी, मोदी सरकार पर बोला हमला
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
Jammu and Kashmir. Drug
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ एक्शन तेज, ड्रग माफियाओं पर आतंकी फंडिंग पर कसा शिकंजा
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
Water Crisis
मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!
Devendra Fadnavis
पुलिसकर्मियों के लिए ₹1768 करोड़ का फंड मंजूर, CM फडणवीस ने दी 'घर' की गारंटी!
'गायब हो रही मर्दाना...' प्राइवेट पार्ट सिकुड़ने की अफवाह से फैली हिंसा, 17 की मौत
congo
'गायब हो रही मर्दाना...' प्राइवेट पार्ट सिकुड़ने की अफवाह से फैली हिंसा, 17 की मौत
5 लाख में बिका पेपर? कई राज्यों में फैला था नेटवर्क! NEET कैंसिलेशन के 5 बड़े कारण
NEET Exam Cancelled
5 लाख में बिका पेपर? कई राज्यों में फैला था नेटवर्क! NEET कैंसिलेशन के 5 बड़े कारण
NEET परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को क्या करना होगा, NTA ने क्या-क्या बताया?
NEET 2026 exam cancelled
NEET परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को क्या करना होगा, NTA ने क्या-क्या बताया?
पीएम की अपील पर बरस रही थी कांग्रेस, पेट्रोल पर मनमोहन का वीडियो निकाल लाई भाजपा
Narendra Modi news
पीएम की अपील पर बरस रही थी कांग्रेस, पेट्रोल पर मनमोहन का वीडियो निकाल लाई भाजपा