एकता कपूर की ‘नागिन’ बन मौनी रॉय ने छापे करोड़ों, पति सूरज नांबियार भी हैं बड़े बिजनेस टाइकून, जानें कौन है ज्यादा अमीर?

Mouni Roy Suraj Nambiar Net worth : टीवी सीरियल 'नागिन' से फेम पाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिसके पीछे की वजह दोनों का अलगाव बताया जा रहा है.
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टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं, जिसके पीछे की वजह कभी उनकी वेकेशन की तस्वीरें होती हैं, तो कभी दोस्त और एक्ट्रेस दिशा पाटनी के साथ उनकी आउटिंग. लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में छाए रहने के पीछे की वजह कुछ और है. खबरों के मुताबिक, मौनी और उनके पति सूरज ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. वहीं इस खबर के बाद, उनके तलाक की खबरें तेजी से फैल गईं. मौनी ने साल 2022 में बिजनेस टाइकून सूरज नांबियार के साथ सात फेरे लिए थे. ऐसे में दोनों की नेटवर्थ की चर्चा भी तेज हो गई.
मौनी रॉय करियर
मौनी रॉय ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से की थी. इस शो के बाद, उन्होंने ‘देवों के देव महादेव…’ में ‘सती’ की भूमिका निभाई थी. साल 2011 के बाद उन्होंने एकता कपूर के पॉपुलर शो ‘नागिन’ से घर-घर में अपनी पहचान बना ली. इस शो में उन्होंने शिवन्या नाम की नागिन का किरदार निभाया था, जो लोगों को खूब पसंद आया था. वहीं इस शो से पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद, उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म ‘गोल्ड’ से एंट्री मारी थी.
बॉलीवुड में किए बड़े प्रोजेक्ट्स
मौनी रॉय ने कई टीवी सीरियल्स के साथ-साथ फिल्में भी की हैं, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र' भी शामिल है. इस फिल्म में वो एक नेगेटिव किरदार निभाती हुई नजर आई थीं. मौनी ने कई ब्रांड एंडोर्समेंट, इवेंट्स और सोशल मीडिया से अच्छी कमाई की है.
मौनी और सूरज की प्रॉपर्टी
मौनी रॉय के पति भी कुछ कम नहीं हैं, दुबई में रहने वाले सूरज नांबियार की नेटवर्थ लगभग 50-70 करोड़ रुपए बताई जा रही है. लेकिन इस मामले में मौनी अपने पति को कड़ी टक्कर देती हैं. खबरों के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ अपने पति से ज्यादा हैं. सूरज दुबई में कैपिटल मार्केट से जुड़े काम करते हैं. फाइनेंस, बिजनेस वेंचर्स और अन्य प्रोजेक्ट्स से वो काफी कमाई करते हैं. वहीं शादी के बाद, दोनों ने साथ मिलकर 'अल्टीमेट गुरुज' नाम का ग्लोबल एजुकेशन प्लेटफार्म शुरू किया था. इसके साथ ही, साल 2023 में मौनी ने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट 'बदमाश' भी ओपन किया था.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं अलगाव की खबरों पर अभी तक मौनी और सूरज ने चुप्पी साधी हुई है और किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है. हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने पति को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है.
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