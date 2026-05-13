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Hindi Newsटीवी‘इस लड़ाई को लंबा खींचने का क्या मतलब...?’ जब मौनी ने पति सूरज संग झगड़े पर कही थी ये बात, 4 साल पहले गोवा में की थी ग्रैंड वेडिंग

‘इस लड़ाई को लंबा खींचने का क्या मतलब...?’ जब मौनी ने पति सूरज संग झगड़े पर कही थी ये बात, 4 साल पहले गोवा में की थी ग्रैंड वेडिंग

Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce: मौनी रॉय और सूरज नांबियार अचानक सोशल मीडिया पर अपने तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में छा गए हैं. दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और तस्वीरें भी हटा दी हैं. इसी बीच मौनी का शादी और रिश्तों को लेकर दिया गया पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसने तलाक की खबरों को और हवा दे दी. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 13, 2026, 07:20 AM IST
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Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce Rumours
Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce Rumours

Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce: मौनी रॉय और सूरज नांबियार इन दिनों अपने तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में है दोनों ने 27 जनवरी, 2022 को गोवा में बड़े ही शाही अंदाज में शादी की थी. लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि दोनों के रिश्ते में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा. फैंस उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि मौनी और सूरज ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. इतना ही नहीं, मौनी ने सूरज के साथ वाली कई तस्वीरें भी हाइड कर दीं. इसके बाद से ही दोनों के अलग होने की खबरें सुर्खियों में छा गईं. 

इन अफवाहों के बीच मौनी रॉय का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस बातचीत में उन्होंने शादी के बाद रिश्तों में होने वाली छोटी-छोटी बहसों को लेकर खुलकर बात की थी. अपने एक पुराने इंटरव्यू में मौनी ने कहा था, ‘इस लड़ाई या बहस को लंबा खींचने का क्या मतलब है? इसलिए आप जल्दी ही बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, जैसे जब आप सिर्फ बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड होते हैं.’ मौनी ने यह भी कहा था कि रिश्ते को मजबूत रखने के लिए एक-दूसरे को ज्यादा प्यार और समझ देना जरूरी होता है.

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एक-दूसरे को लंबे समय तक किया डेट

मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने शादी से पहले काफी समय तक एक-दूसरे को डेट किया था. लॉकडाउन के दौरान दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ था. इसके बाद दोनों ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में गोवा में शादी रचाई थी. दोनों की शादी मलयाली और बंगाली दोनों रीति-रिवाजों से हुई थी. शादी की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे और फैंस ने इस जोड़ी पर खूब प्यार लुटाया था. पिछले कुछ सालों में दोनों को कई वेकेशन, पार्टी और पब्लिक इवेंट्स में साथ देखा गया था.

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इंस्टाग्राम एक्टिविटी से बढ़ीं चर्चाएं

हाल ही में सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस किया कि मौनी और सूरज ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिया है. इतना ही नहीं, सूरज के अकाउंट से मौनी के साथ की कई तस्वीरें भी गायब नजर आईं. कुछ यूजर्स का कहना है कि तस्वीरें डिलीट कर दी गई हैं, जबकि कुछ लोग मान रहे हैं कि उन्हें सिर्फ आर्काइव किया गया है. इन बातों के सामने आने के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, अब तक मौनी या सूरज की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया.

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रिपोर्ट्स में किए गए बड़े दावे

एक बड़े मीडिया पोर्टल की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि मौनी रॉय और सूरज नांबियार अब साथ नहीं रह रहे हैं. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सूरज ने मौनी को धोखा दिया और उनके पैसों का इस्तेमाल किया. हालांकि, अभी तक इन खबरों पर मौनी या सूरज की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, इसे लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है. ऐसे में फैंस दोनों की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.

अभी ततक नहीं आया कोई बयान

फिलहाल मौनी और सूरज ने तलाक या अलग होने की खबरों पर कोई बयान नहीं दिया है. सोशल मीडिया पर उनकी इंस्टाग्राम एक्टिविटी को देखकर ही लोग अलग-अलग अंदाजे लगा रहे हैं. कई फैंस का कहना है कि बिना किसी आधिकारिक जानकारी के किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है. वहीं, कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों के बीच सबकुछ जल्द ठीक हो जाए. अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और मौनी रॉय और सूरज नांबियार अपने रिश्ते को लेकर क्या फैसला लेते हैं.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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