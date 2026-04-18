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Hindi Newsटीवी3000 करोड़ की कमाई भी नहीं आई काम! मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को ‘शक्तिमान’ बनाने से क्यों किया इनकार? बोले- ‘एक्टिंग नहीं...’

3000 करोड़ की कमाई भी नहीं आई काम! मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को ‘शक्तिमान’ बनाने से क्यों किया इनकार? बोले- ‘एक्टिंग नहीं...’

Mukesh Khanna: हाल ही में टीवी के ‘शक्तिमान’ मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह एक बेहतरीन कलाकार है, लेकिन वे ‘शक्तिमान’ रीबूट में उन्हें नहीं देखना चाहते, जिसके पीछे की वजह... 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 18, 2026, 02:16 PM IST
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Mukesh Khanna on Ranveer Singh Shaktimaan
Mukesh Khanna on Ranveer Singh Shaktimaan

Mukesh Khanna on Ranveer Singh Shaktimaan: टीवी इंडस्ट्री के ‘भीष्म पितामह’ और ‘शक्तिमान’ के किरदारों से देश के घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना अपने बेबाक अंदाज और साफ बातों के लिए जाने जाते हैं. अब एक बार फिर वे रणवीर सिंह पर दिए अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने सुपरहीरो ‘शक्तिमान’ के रीबूट को लेकर अपनी राय रखी. इस बार उन्होंने साफ कहा कि वे नहीं चाहते कि इस किरदार में रणवीर सिंह को लिया जाए. 

हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि रणवीर सिंह एक बेहतरीन अभिनेता हैं और अलग-अलग तरह के रोल बहुत अच्छे से निभा लेते हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह की खूब तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि रणवीर बहुत टैलेंटेड हैं और उनमें जबरदस्त एनर्जी है. वे ‘धुरंधर’, ‘गली बॉय’ और ‘खिलजी’ जैसे अलग-अलग किरदार आसानी से निभा सकते हैं. लेकिन वे ‘शक्तिमान’ के किरदार में उन्हें देखना नहीं चाहते, क्योंकि इसके लिए एक खास और मासूम चेहरा चाहिए, जो लोगों के दिल में बस सके.

‘शक्तिमान’ के किरदार पर मुकेश खन्ना का बयान 

उन्होंने आगे कहा, ‘देखिए मैं इसके खिलाफ क्यों हूं, हालांकि वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं और हर तरह का रोल कर सकते हैं, लेकिन ‘शक्तिमान’ के लिए सिर्फ एक्टिंग काफी नहीं है’. मुकेश खन्ना ने ये भी कहा कि इस किरदार में ऐसी सादगी और पहचान होनी चाहिए जो बच्चों और परिवारों को तुरंत जोड़ सके. उनके मुताबिक, ये रोल किसी भी बड़े स्टार के लिए आसान नहीं है क्योंकि इसमें इमेज भी बहुत मायने रखती है. बातचीत के दौरान उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म ‘पृथ्वीराज चौहान’ के बारे में भी बात की. 

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आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं मुकेश खन्ना

उन्होंने कहा कि उस फिल्म में अक्षय पूरी तरह उस किरदार जैसे नहीं लगे. उनके मुताबिक सिर्फ विग या कॉस्ट्यूम पहन लेने से ऐतिहासिक किरदार नहीं बन जाता. उन्होंने बताया कि जब वे खुद ऐतिहासिक रोल निभाते थे तो उन्हें तैयार होने में करीब डेढ़ घंटा लगता था और भारी मुकुट तक पहनना पड़ता था ताकि किरदार असली लगे. मुकेश खन्ना ने ये भी बताया कि वे इस फैसले की वजह से आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि सोनी पिक्चर्स इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और उन्हें इसके लिए मोटी रकम भी ऑफर की गई है. 

‘शक्तिमान’ के लिए चाहिए सिंपल-मासूम चेहरा

लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वे किसी बड़े स्टार को इस रोल में नहीं देखना चाहते. उनके मुताबिक अगर मौका मिले तो वे पूरे देश में ऑडिशन लेकर एक नया चेहरा चुनना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि ‘शक्तिमान’ ऐसा लड़का बने जो सिंपल, मासूम और लोगों से जुड़ने वाला हो. उनके मुताबिक किसी भी बड़े स्टार की पहले से बनी इमेज इस किरदार को अफेक्ट कर सकती है. इसलिए वे किसी भी मशहूर चेहरे को इस रोल में नहीं देखना चाहते. उनका कहना है कि ये फैसला आसान नहीं है लेकिन वे अपनी बात पर अड़े हुए हैं. 

‘धुरंधर 2’ कमा चुकी 3000 करोड़

वहीं, दूसरी तरफ अगर रणवीर सिंह की बात करें तो इन दिनों वे अपनी फिल्म ‘धुरंधर 2’ की सक्सेस को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है और साल की सबसे बड़ी हिट बन गई है. रणवीर की एक्टिंग को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने भारत समेत दुनियाभर 3000 करोड़ की कमाई कर चुकी है. ऐसे में ‘शक्तिमान’ को लेकर ये बहस और भी दिलचस्प हो गई है कि आखिर इस आइकॉनिक किरदार में कौन फिट बैठ पाएगा.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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