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‘शर्म आती है...’, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर जमकर बरसे ‘शक्तिमान’; माफी मांगने तक की दे डाली नसीहत

Mukesh Khanna Criticised Bollywood Stars: विमल इलायची एड को लेकर बॉलीवुड के बड़े सितारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. महाराष्ट्र FDA के नोटिस के बाद ‘शक्तिमान’ फेम मुकेश खन्ना शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर जमकर बरसे. उन्होंने इन तमाम बड़े अभिनेताओं को जनता से खुलेआम माफी मांगने तक की दो टूक सलाह दे डाली.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 19, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:02 AM IST
‘शर्म आती है...’, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर जमकर बरसे ‘शक्तिमान’; माफी मांगने तक की दे डाली नसीहत
Image Credit: शाहरुख-अजय- टाइगर पर खूब बसरे ‘शक्तिमान’ (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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