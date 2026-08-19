/‘शर्म आती है...’, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर जमकर बरसे ‘शक्तिमान’; माफी मांगने तक की दे डाली नसीहत

टीवी के ‘भीष्म पितामह’ और ‘शक्तिमान’ कहे जाने वाले मुकेश खन्ना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर विमल इलायची के एड को लेकर क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की ओर से इन तीनों अभिनेताओं को भेजे गए ‘कारण बताओ नोटिस’ का खुलकर सपोर्ट किया. मुकेश का कहना है कि इतने बड़े और चहेते कलाकारों को ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो समाज में गलत मैसेज देते हैं.
उनके मुताबिक इलायची के नाम पर असल में गुटखा और पान मसाला का ही इनडायरेक्ट प्रमोशन किया जा रहा है. शेयर किए गए वीडियो में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और FDA ने इन तीनों बड़े कलाकारों को नोटिस भेजकर बिल्कुल सही कदम उठाया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जो एक्टर खुद को रोल मॉडल मानते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं, वे आम जनता को गुटखा खाने की ओर क्यों कह रहे हैं. जब इन स्टार्स के पास काम और पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर सिर्फ चंद पैसों के लालच में इस तरह के गलत एड्स हिस्सा बनने की क्या मजबूरी है.
मुकेश खन्ना ने इस मामले में सिर्फ कलाकारों को ही नहीं घेरा, बल्कि प्रशासन और अधिकारियों के ढीले रवैये पर भी कड़े सवाल खड़े किए. उन्होंने पूछा कि जब महाराष्ट्र में गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स पूरी तरह से बैन हैं, तो फिर ये चीजें खुलेआम बाजार में कैसे बिक रही हैं. उन्होंने हैरानी जताई कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने में अधिकारियों को इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्या प्रशासन को ये सब पहले दिखाई नहीं दे रहा था? उन्होंने कहा कि इतने बड़े सिस्टम को एक्टिव होने में सालों लग जाना बेहद चिंताजनक बात है. उनके मुताबिक इस तरह की सख्त कार्रवाई बहुत पहले ही ले लेनी चाहिए थी.
90 के दौर में ‘शक्तिमान’ के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाले मुकेश खन्ना ने जोर कहा कि शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को अपनी इस गलती का अहसास होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन तीनों अभिनेताओं को खुद आगे आकर देश की जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए. मुकेश खन्ना के मुताबिक, चूंकि इन सितारों ने अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर लोगों तक एक गलत मैसेज पहुंचाया है, इसलिए अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी भूल सुधारें. उन्हें खुलकर कहना चाहिए कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली ये चीजें खाने लायक बिल्कुल नहीं हैं.
अपने वीडियो के साथ-साथ मुकेश खन्ना ने कैप्शन में भी अपनी गहरी भावनाएं भी खुलकर व्यक्त कीं, जिसकी उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने लिखा, ‘केसरिया रंग कभी किसी अदब या गुटखा थूकने के लिए नहीं होता, बल्कि ये रंग तो वीरता, साहस और शौर्य की निशानी है’. उन्होंने बेहद अफसोस जताते हुए कहा कि जब कोई बड़ा कलाकार स्क्रीन पर हाथ जोड़कर अदब से गुटखा खाने का इशारा करता है, तो ये देखकर बहुत शर्म आती है. शर्म की बात तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब ऐसा करने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का पसंदीदा सुपरस्टार होता है.
जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र FDA ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के एड को लेकर कानूनी नोटिस जारी किया है. डिपार्टमेंट का आरोप है कि ये विज्ञापन बैन विमल पान मसाला का सेरोगेट यानी इनडायरेक्ट प्रमोशन है. महाराष्ट्र में तंबाकू और निकोटीन युक्त पान मसाला पूरी तरह बैन है. इसी नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है. अब इन सभी अभिनेताओं से इस एड में उनकी भूमिका और बैन ब्रांड से जुड़ाव को लेकर लिखित जवाब मांगा गया है. अब देखना ये है कि इस मामले में आगे क्या होता है और ये कितना आगे जाता है.