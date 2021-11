सिखों को 'खालिस्तानी' बताकर बुरी तरह फंसी कंगना, दर्ज हुई FIR

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही हैं. सिखों के एक संगठन ने कंगना के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. कंगना (Kangana Ranaut) पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे उनकी भावना को ठेस पहुंची है. कंगना के खिलाफ धारा 295 (ए) और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है.

डीएसजीएमसी ने दर्ज कराया मामला

खार पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) से एक शिकायत मिली है. कंगना (Kangana Ranaut) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. अधिकारी ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता और डीएसजीएमसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

#MumbaiPolice has registered an FIR against #KanganaRanaut for her comments on #Instagram pertaining to #Khalistan movement with a purpoted intention to outrage religious feelings based on complaint of Mumbai lawyer. @MumbaiPolice pic.twitter.com/GdWghjJqPT

— Bar & Bench (@barandbench) November 23, 2021