37 दिनों के लिए ‘जेल’ जाएंगे मुनव्वर फारूकी! फैंस को दिया बड़ा झटका, आखिर समय रैना से क्या है इसका लेना-देना

Munawar Faruqui New Show Jail: 32 साल के स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी एक बार फिर अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में हैं. समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' की कामयाबी के बाद अब मुनव्वर भी कुछ वैसा ही धमाकेदार लेकर आ रहे हैं. खबर है कि मुनव्वर अपना एक नया शो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम ‘जेल’ हो सकता है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है क्योंकि फैंस को मुनव्वर के पुराने अंदाज की याद आ गई है. मुनव्वर ने खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस बात का इशारा दिया है.

स्टोरी को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो कुछ बहुत बड़ा और अलग करने जा रहे हैं. मुनव्वर ने अपनी हालिया पोस्ट में बताया कि वो आने वाले 37 दिनों तक एक खास प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि ये 37 दिन उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं. लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये शो उनके पुराने ‘लॉकअप’ के एक्सपीरियंस से इंस्पायर हो सकता है. कॉमेडियन ने साफ किया कि वो इस दौरान सोशल मीडिया और अपनी नॉर्मल लाइफ से थोड़ा दूर रहकर सिर्फ इस शो पर फोकस करेंगे, जिसने फैंस को शॉक कर दिया है.

नया शो ला रहे मुनव्वर फारूकी

फैंस का कहना है कि मुनव्वर अब समय रैना के नक्शेकदम पर चलते हुए अपना खुद का डिजिटल किंगडम खड़ा करना चाहते हैं. इस नए शो का कॉन्सेप्ट काफी अलग होने की उम्मीद है. मुनव्वर ने बताया कि इस शो के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ऑडियंस को कुछ ऐसा मिले जो उन्होंने पहले कभी न देखा हो. शो के नाम ‘जेल’ से ही पता चलता है कि इसमें कंटेस्टेंट्स को किसी खास चुनौती के बीच रखा जा सकता है. मुनव्वर अपनी कॉमेडी और हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उम्मीद है कि इस शो में कॉमेडी के साथ-साथ ढेर सारा ड्रामा भी देखने को मिलेगा.

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37 दिनों के लिए ‘जेल’ जाएंगे मुनव्वर?

सोशल मीडिया पर उनके नए शो और उसके फॉर्मेट को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है. जब से मुनव्वर ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, उनके चाहने वाले एक्साइटेड हैं. एक फैन ने लिखा, ‘मुनव्वर भाई हमेशा कुछ हटकर लाते हैं, अब इंतजार नहीं हो रहा’. वहीं दूसरे ने लिखा, ‘समय रैना के बाद अब मुनव्वर की बारी है इंटरनेट पर छाने की’. मुनव्वर ने वादा किया है कि वो इन 37 दिनों में अपनी पूरी जान लगा देंगे ताकि शो सुपरहिट हो सके. लोगों को लग रहा है कि ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बड़े शोज को कड़ी टक्कर देने वाला है.

मुनव्वर को याद आए अपने स्ट्रगल के दिन

इसकी तैयारी को देखकर लग रहा है कि ये साल मुनव्वर के नाम रहने वाला है. मुनव्वर का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब डिजिटल कंटेंट और कॉमेडी शोज की डिमांड बहुत ज्यादा है. समय रैना के शो ने साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट असली और मजेदार हो, तो लोग उसे सिर आंखों पर बिठाते हैं. मुनव्वर भी इसी मौके को भुनाना चाहते हैं. उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए कहा, ‘मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता’. वो अपने फैंस से मिले प्यार को इस नए शो के जरिए वापस लौटाना चाहते हैं.

इस नए शो को लेकर एक्साइटेड हैं फैंस

अब देखना ये है कि ‘जेल’ में मुनव्वर क्या नया तड़का लगाते हैं. कॉमेडियन ने ये भी साफ किया कि इस शो के दौरान वो अपनी हेल्थ और रूटीन का भी पूरा ख्याल रखेंगे. 37 दिनों का ये ‘जेल’ का सफर उनके लिए किसी तपस्या से कम नहीं होगा. उन्होंने अपनी टीम के साथ दिन-रात एक कर दी है ताकि स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन में कोई कमी न रहे. मुनव्वर के करीबियों का कहना है कि ये शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. इसमें हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स के नामों को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया गया है.