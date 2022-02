कंगना रनौत को इस शख्स ने खूब सुनाई खरी-खोटी, अब एक्ट्रेस के शो में बना कंटेस्टेंट

नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangna Ranaut) जल्द ही एक रिएलिटी टीवी शो लेकर आ रही हैं, जिसमें मनोरंजन जगत के बेहद विवादित कंटेस्टेंट को जेल में रखा जाएगा. इन्हीं कंटेस्टेंट में से एक हैं मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui). ये वही हैं, जो कभी कंगना के खिलाफ ट्विटर पर खूब बोलते थे और अब उन्हीं के शो में नजर आने वाले हैं. मुनव्वर के इस एंट्री के बाद अब उनके पुराने ट्वीट तेजी से वायरल हो रहे हैं.

गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) का पूरा नाम मुनव्वर इकबाल फारूकी है. मुनव्वर फारुकी हमेशा ही किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन इस बार वह कुछ ऐसा करने वाले हैं जो देखने के लिए हर कोई बेताब है. दरअसल, जब से ये खबर सामने आई है कि मुनव्वर फारुकी, कंगना रनौत (Kangna Ranaut) के शो लॉक अप (Lock Upp) में बतौर कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं, तब से ही सोशल मीडिया यूजर्स ये बोलने लगे हैं कि शो में जबरदस्त मसाला देखने को मिलने वाला है. मुनव्वर फारुकी कई बार सोशल मीडिया पर कंगना रनौत (Kangna Ranaut) के खिलाफ ट्वीट कर चुके हैं जिसमें वो मजाक-मजाक में कंगना को भला-बुरा कह देते थे.

Kangana ki Direct ki gai movie mai lead role me konsa new comer tha?

Oops she was in lead#NepotismEndsin2020

— munawar faruqui (@munawar0018) June 30, 2020