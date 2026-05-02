दूसरी बार मुनव्वर फारूकी के घर गूंजी किलकारी, पत्नी मेहजबीन ने दिया नन्हीं परी को जन्म, खुशी से भर आईं कॉमेडियन की आंखें

Munawar Faruqui Become Father: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी पत्नी मेहजबीन कोटवाला के घर किलकारियां गूंजी हैं. मेहजबीन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसके बाद से ही मुनव्वर के फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है. आखिर पिता बनने के बाद मुनव्वर का कैसा है हाल और क्या है उनकी नन्हीं परी का अपडेट, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.
Trending Photos
Munawar Faruqui Become Father Second Time: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और रियलिटी शो किंग मुनव्वर फारूकी के फैंस के लिए एक बहुत ही प्यारी खबर सामने आई है. मुनव्वर और उनकी पत्नी मेहजबीन कोटवाला के घर खुशियों ने दस्तक दी है. खबर है कि मेहजबीन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है. जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मुनव्वर के चाहने वालों ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया. घर में नन्हे मेहमान के आने से पूरा परिवार बेहद खुश है और जश्न का माहौल बना हुआ है.
मुनव्वर वैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं. मुनव्वर और मेहजबीन की शादी कुछ समय पहले ही एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी. हालांकि, शुरुआत में उन्होंने अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपनी खुशियां फैंस के साथ शेयर करना शुरू कर दिया. अब बेटी के जन्म की खबर ने उनकी लाइफ में खुशियों को दोगुना कर दिया है. मुनव्वर के फैंस हमेशा से उनकी मुस्कान के दीवाने रहे हैं और अब पिता बनने के बाद उनके चेहरे की चमक और भी बढ़ गई है और वे बेहद खुश हैं.
सोशल मीडिया पर फैंस नन्हीं परी की पहली झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं. अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक मां और बच्चा दोनों बिल्कुल हेल्थी है. मुनव्वर इस दौरान अपनी पत्नी के साथ ही मौजूद थे. उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इस पल को शेयर किया है. मुनव्वर के घर में बेटी का आना उनके लिए बहुत लकी माना जा रहा है. वैसे भी मुनव्वर की जिंदगी में पिछले कुछ साल काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन अब उनकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आ गया है.
‘आगे की जिंदगी कैसे गुजारूं...’ धर्मेंद्र को याद कर मंच पर टूटीं हेमा मालिनी, ‘ड्रीम गर्ल’ का दर्द सुनकर भर आईं सबकी आंखें
मुनव्वर फारूकी ने हमेशा से ही अपनी फैमिली को बहुत अहमियत दी है. मुनव्वर का एक बेटा भी है, जिसके साथ वे अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. अब जब उनके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो वे एक कंप्लीट फैमिली मैन की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने को तैयार हैं. सूत्रों का कहना है कि मुनव्वर अपनी बेटी के आने से इमोशनल हो गए थे. उन्होंने अस्पताल में ही परिवार के साथ मिठाई बांटी और इस खास दिन को यादगार बनाया. इस खबर के आने के बाद टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने भी बधाई दी.
मुनव्वर के पुराने रियलिटी शो के साथियों ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन पर प्यार बरसाया है. इंटरनेट पर ‘मुनव्वर की बेटी’ और ‘मुनव्वर फारूकी बेबी गर्ल’ जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड करने लगे हैं. फैंस लगातार कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि मुनव्वर अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगे. हालांकि, अभी तक कपल की तरफ से नाम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. मेहजबीन कोटवाला की बात करें तो वे एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं. शादी के बाद से ही वे मुनव्वर के साथ अक्सर इवेंट्स और पार्टीज में नजर आती हैं.
दोनों की केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद करते हैं. प्रेगनेंसी के दौरान भी मेहजबीन ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, हालांकि उन्होंने इसे बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रखा. अब पिता और मां बनने के बाद ये दोनों अपनी लाइफ के इस नए चैप्टर को एन्जॉय कर रहे हैं. उनके करीबी दोस्त भी मुनव्वर को नया पिता बनने पर खूब चिढ़ा रहे हैं. फिलहाल मुनव्वर अपनी इस नई जिम्मेदारी में बिजी हैं और अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर परिवार को वक्त दे रहे हैं. वे चाहते हैं कि वे अपनी बेटी और पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम बिता सकें.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.