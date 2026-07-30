Mahima Makwana: 'बालिका वधू' के सेट पर मिली बेइज्जती, खोया पिता, चॉल में बचपन... मुसाफिर कैफे की एक्ट्रेस का छलका दर्द, जानें कैसे मिली Success

Musafir Cafe Success Story: ग्लैमर इंडस्ट्री में कई लोग सितारा बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मजबूरी उन्हें इस राह पर ले आती है. ऐसी ही एक कहानी है एक्ट्रेस महिमा मकवाना की. आज 26 साल की उम्र में मुंबई में दो शानदार घरों की मालकिन महिमा की जिंदगी कभी एक चाल के छोटे से कमरे में कटती थी. पिता का साया सिर से उठने के बाद मजबूरी में शुरू हुआ एक्टिंग का सफर आज सफलता के उस मुकाम पर है, जहां हर कोई उनकी मिसाल दे रहा है. फिलहाल, उन्होंने अभी 'मुसाफिर कैफे' में अपनी एक्टिंग सभी का दिल जीत लिया.
5 महीने की उम्र में उठा पिता का साया
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, महिमा मकवाना जब सिर्फ 5 महीने की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया था. परिवार में मां और एक बड़ा भाई था. मां एक NGO में काम करती थीं और परिवार चाल में रहता था. घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे और रिश्तेदार भी उन्हें नीची नजर से देखते थे. मां का सपना एक्ट्रेस बनने का था, लेकिन जब वे नहीं बन पाईं तो उन्होंने महिमा को एक्टिंग की दुनिया में भेजने का फैसला किया. महिमा के लिए यह कोई सपना नहीं, बल्कि परिवार को पालने की मजबूरी थी.
14 साल की उम्र में खरीदा पहला घर
स्कूल के आधे दिन बाद महिमा बसों में धक्के खाकर ऑडिशन देने जाती थीं. वे थक जाती थीं और मां से मना भी करती थीं, लेकिन मजबूरी बहुत बड़ी थी. आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई. 2012 में सीरियल 'सपने सुहाने लड़कपन के' से उन्हें बड़ा ब्रेक मिला. उस वक्त वे सिर्फ 13 साल की थीं. इस शो के हिट होते ही महिमा ने महज 14 साल की उम्र में मीरा रोड पर अपना पहला घर और कार खरीद ली.
जब सेट पर सहनी पड़ी भारी बेइज्जती
टीवी इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनने से पहले महिमा ने जूनियर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया. उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें कई बार पूरे पैसे भी नहीं मिलते थे. 'बालिका वधू' के सेट पर एक बार जब वे दिग्गज कलाकारों के सामने अपनी लाइनें भूल गईं, तो डायरेक्टर ने उनसे कह दिया था, "जब एक्टिंग नहीं आती तो यहां क्यों आई हो?" इस बेइज्जती से महिमा रोईं जरूर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को साबित करके दिखाया.
सलमान खान ने बदली करियर की राह
टीवी पर राज करने के बाद भी फिल्मों के लिए महिमा को काफी रिजेक्शन झेलना पड़ा. उन्हें अक्सर 'सिर्फ टीवी एक्ट्रेस' कहकर नकार दिया जाता था. लेकिन सलमान खान से हुई एक मुलाकात ने सब बदल दिया. महिमा को फिल्म 'अंतिम' में काम मिला. सलमान खान ने महिमा से कहा था, "मुझे पता है तुम्हारी शुरुआत मुश्किल रही है, लेकिन अब यहां से पीछे मुड़कर मत देखना." फिल्म के रिलीज होते ही महिमा को लेकर लोगों का नजरिया रातों-रात बदल गया.
खालीपन जो आज भी महिमा को सताता है
आज महिमा के पास मुंबई में दो बड़े और खूबसूरत घर हैं. वे मास मीडिया में ग्रेजुएट भी हैं. लेकिन इतने पैसे और नाम के बाद भी उनके दिल में एक खालीपन है. महिमा कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि पिता का प्यार क्या होता है. जब वे अपने दोस्तों को उनके पिता के साथ देखती हैं, तो उन्हें एक अजीब सी कमी महसूस होती है. महिमा ने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन आज वे जो भी हैं, अपनी मेहनत के दम पर हैं.