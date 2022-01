Naagin 6 Promo: एकता कपूर ने कर दी इतनी बड़ी गलती, कहानी पर फूटा लोगों का गुस्सा

नई दिल्ली: टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपना सिक्का चलाने वाली निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor) अपनी टीवी सीरीज 'नागिन' (Naagin) के अगले सीजन को लेकर आ रही हैं. इस शो के पिछले 5 सीजन TRP पर ताबड़तोड़ जलवा दिखा चुके हैं. लेकिन इस बार 'नागिन 6' (Naagin 6) का प्रोमो सामने आते ही लोगों ने इसे नकार दिया है. इस प्रोमो वीडियो में कहानी का जो प्लॉट नजर आ रहा है उसे लेकर लोगों ने एकता कपूर को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. जानिए आखिर इस प्रोमो में ऐसा क्या है कि लोग इस कहानी पर नाराज हो गए हैं.

दरअसल, बीते 2 साल से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है. साल 2020 में पूरी दुनिया पर ताला डल गया वहीं अब तक इस वायरस के कारण दुनिया नॉर्मल नहीं हो पा रही है. लेकिन एकता कपूर के राइटर्स ने इस महामारी के संकट को मजाक बना दिया है. क्योंकि अब इस वायरस का खात्मा साइंस या डॉक्टर नहीं बल्कि नागिन करती नजर आ रही है. देखिए ये प्रोमो...

Will all the doctors and scientists find the way to eradicate #COVID19 from serial #Naagin 6 ? #Naagin6 .@ektarkapoor https://t.co/Ev9rM7Wh3K

— Rajul (@Rajul09014971) January 19, 2022