Advertisement
trendingNow13058725
Hindi Newsटीवीनागिन 7 में नजर आएगा टीवी का सबसे खतरनाक विलेन, तुलसी वीरानी उस पर चला चुकी गोली, सलमान पर लगाया बर्बाद करने का आरोप

'नागिन 7' में नजर आएगा टीवी का सबसे खतरनाक विलेन, तुलसी वीरानी उस पर चला चुकी गोली, सलमान पर लगाया बर्बाद करने का आरोप

एकता कपूर के पॉपुलर शो Naagin 7 में टीवी के सबसे बड़े विलेन की एंट्री होने वाली है. ये सितारा 7 साल बाद टीवी में कमबैक करेगा. कभी सलमान खान से पंगा ले चुका है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नागिन 7 में विलेन की एंट्री
नागिन 7 में विलेन की एंट्री

Naagin 7 Update: एकता कपूर के फैंटेसी शो 'नागिन 7 ' के ऑनएयर हो चुका है. इसमें लीड रोल में प्रियंका चाहर चौधरी तो वहीं उनके साथ मेल लीड में नमिक पॉल है. इसके अलावा ईशा सिंह भी हैं. शो को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि शो में एक और सितारे की एंट्री हो सकती है. ये सितारा 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में निगेटिव रोल निभा चुका है और सलमान खान पर भी करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया था.

टीवी का सबसे बड़ा लेगा एंट्री

27 दिसंबर से 'नागिन 7' ऑनएयर हो चुका है. ऐसे में खबरें आ रही हैं कि इस शो में जल्द ही एक ट्विस्ट आने वाला है. कहा जा रहा है कि टीवी की दुनिया से 7 साल से दूर एक्टर इसमें एंट्री कर सकता है. इस सितारे का नाम आकाशदीप सहगल है. ये वही आकाशदीप हैं जो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अंश का निगेटिव रोल निभाकर काफी पॉपुलर हुए थे. ऐसे में कहा जा रहा है कि शो में ये निगेटिव रोल निभाते नजर आएंगे.यानी कि 'नागिन 7' में विलेन बनकर तांडव करने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान पर लगा चुके आरोप

आकाशदीप क्योंकि सास सीरियल के बाद सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 5' में नजर आए थे. शो में अपने शॉर्ट टेम्पर नेचर और सलमान खान संग बहस को लेकर काफी चर्चा में रहे थे. यहां तक कि शो में उनकी सलमान से काफी अनबन भी रही.शो के बाद आकाशदीप ने सलमान खान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरा करियर तबाह कर दिया.

7 साल बाद करेंगे कमबैक

ये साल 2017 में आखिरी बार 'शेर-ए-पंजाब: महाराजा रणजीत सिंह' सीरियल में दिखे थे. टीवी से उस वक्त ये कहकर ब्रेक ले लिया था कि मां की हालत ठीक नहीं है. ऐसे में एक्टर का 7 साल बाद टीवी पर कमबैक करना फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज होगा. जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Naagin 7Akashdeep Saigal

Trending news

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
Bengal politics
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया