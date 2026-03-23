'नागिन 7' में AI का बवाल, एकता कपूर का फनी रिएक्शन हुआ वायरल, बोली- 'हर सीन में चाहिए ड्रैगन...'

Ekta Kapoor: एकता कपूर के शो 'नागिन 7' में एआई इस्तेमाल को लेकर हो रही ट्रोलिंग के बीच अब उनका रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें 'ड्रैगन और प्लेन चाहिए, वो भी बिना बजट के.'
Trending Photos
Ekta Kapoor: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर का शो 'नागिन 7' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. शो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी शो काफी चर्चा में बना हुआ है. हालांकि, शो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर फैंस लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. अब इस ट्रोलिंग पर एकता कपूर ने चुप्पी तोड़ी है. आइए बताते हैं उन्होंने क्या कहा-
अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एकता ने कहा, 'मुझे अपने एआई एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा नफरत मिल रही है.' फिर उन्होंने कैमरा कमरे के दूसरी तरफ घुमाया, जहां शो के लेखक एक-दूसरे के बगल में बैठे थे. एकता ने उनकी तरफ इशारा किया और हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक करते हुए कहा, 'ये हैं वो लोग! ये है एआई के भूखे. मैं बेकसूर हूं. ये 3 लोग हर सीन में हवाई जहाज, ये वो..., नहीं नहीं मैं हूं, मुझे चाहिए ड्रैगन और वो भी बिना किसी बजट के.'
एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी इस शो में 'नागिन' का मुख्य किरदार निभा रही हैं. यह शो भारतीय टेलीविजन की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फ्रेंचाइजी में से एक का सातवां सीजन है. इसकी कहानी एक रूप बदलने वाली नागिन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार की हत्या का बदला लेते हुए दुनिया को बचाने निकल पड़ती है. इस दौरान उसे एक ड्रैगन का सामना करना पड़ता है, जो इस सीजन का मुख्य विलेन है. इस सीरीज में नमिक पॉल और कनिका मान भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं और इसे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा है.
खबरों के मुताबिक, एकता कपूर के शो 'नागिन 7' में अब अक्षय कुमार की एंट्री होने जा रही है. वह इसमें महानाग के किरदार में नजर आएंगे. दरअसल, यह ट्विस्ट फिल्म 'भूत बंगला' को प्रमोट करने के लिए लाया जा रहा है, जिसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में लीड रोल में अक्षय कुमार हैं. फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.