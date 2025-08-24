'वो आ रही है...' Naagin 7 का टीजर आउट करके मेकर्स ने किया डिलीट, वायरल हो रहा ये पोस्टर

Naagin 7 Teaser Out: एकता कपूर के मचअवेटेड शो नागिन 7 का पहला टीजर आउट हो गया है. इस चंद सेकेंड के टीजर ने फैंस का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दिया है. टीजर में किसी का चेहरा तो नजर नहीं आया. लेकिन म्यूजिक और सांप की फुंकार से इतना जरूर है कि इस बार का नागिन बाकी सभी नागिन के सीजन पर भारी पड़ सकता है.

जल्द आ रही है वो

इस टीजर में दिखाया गया है कि चारों तरफ घना जंगल है. जिसमें कलर्स लिखा हुआ है.इसी कलर्स के बीचोंबीच से एक सांप निकलता हैं और जोर से फुंकार भरता है. इसके साथ ही बैकग्राउंड में वही पुराना म्यूजिक बजता है जो नागिन सीरियल के हर सीजन में सुनाई देता है. इसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है- वो आ रही है. जल्द ही.इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा है- कमिंग सून.

आखिर क्यों हुआ ऐसा?

इस टीजर के डिलीट होने के महज कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. जिसमें कहा जा रहा है कि इसका टीजर 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड प्रीमियर में आउट होगा. जिसे एकता कपूर के एक पोस्ट से कनेक्ट करके देखा जा रहा है.इस पोस्ट में एकता कपूर ने लिखा- संडे का इंतजार करो.