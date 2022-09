Bigg Boss 16: प्रीमियर एपिसोड से ठीक पहले एक्ट्रेस ने शो में एंट्री लेने से किया इंकार, अब फैंस सुना रहे खरी-खोटी

Surbhi Jyoti Bigg Boss 16: बिग बॉस 16 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 1 अक्टूबर से सलमान खान (Salman Khan) के इस शो का आगाज होने जा रहा है. कई कंटेस्टेंट का नाम फाइनल हो चुका है तो कई के नाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. नागिन फेम सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) के नाम की चर्चा भी जोरों पर थी. कहा जा रहा था कि वो भी इस बार शो में एंट्री लेने जा रही हैं और मजेदार खेल खेलती दिखेंगीं. लेकिन खबर है कि ऐन वक्त पर सुरभि ने शो में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है. खुद ट्वीट कर सुरभि ने ये जानकारी दी है.

सुरभि ज्योति ने किया ट्वीट

काफी समय से सुरभि के नाम का शोर सुनाई दे रहा था कहा जा रहा है था कि नागिन फेम ये हसीना इस बार बिग बॉस का खेल खेलती दिखेंगीं लेकिन अब अब जब सुरभि न ट्वीट कर ये शो ना करने की बात कही है तो हर कोई हैरान हो गया है क्योंकि इनका नाम कन्फर्म माना जा रहा था. ट्वीट में सुरभि ने लिखा कि वो ये शो नहीं करने जा रही हैं.

Let me tell you something,

I AM NOT DOING BIG BOSS.

— Surbhi Jyoti (@SurbhiJtweets) September 27, 2022