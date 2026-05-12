बुजुर्ग महिलाओं को गले लगा फूट-फूटकर रोईं नेहा धूपिया, अनिरुद्धाचार्य महाराज के आश्रम से वायरल हो रहा दिल चीर देने वाला VIDEO

Neha Dhupia Emotional Video Viral: नेहा धूपिया फिल्मों, रियलिटी शोज और अपने परिवार के बीच चाहे कितनी भी बिजी क्यों न हों, लेकिन वे हमेशा आस्था और लोगों की मदद के लिए समय निकाल ही लेती हैं. सोशल मीडिया पर भी अक्सर उनके ऐसे वीडियो देखने को मिल ही जाते हैं. हाल ही में नेहा धूपिया स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम पहुंचीं, जहां से उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को भी इमोशनल कर दिया. आश्रम में नेहा बुजुर्ग महिलाओं से मिलकर अपने आंसू रोक ही नहीं पाईं.

उनके साथ उनकी एक दोस्त भी मौजूद थीं. इस दौरान स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी भी नजर आए. आश्रम पहुंचने के बाद नेहा धूपिया ने वहां रह रही बुजुर्ग महिलाओं से मुलाकात की. वे उनके पास बैठीं, उनसे बातें कीं और प्यार से उन्हें गले लगाया. कई महिलाओं के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया. इतना ही नहीं, नेहा ने अपने हाथों से सभी को खाना भी खिलाया. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि नेहा काफी देर तक महिलाओं के साथ रहीं और उनकी बातें ध्यान से सुनती रहीं. इसी दौरान वह भावुक हो गईं और रो पड़ीं.

शादी की आठवीं सालगिरह भी की सेलिब्रेट

नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने 10 मई को अपनी शादी की 8वीं सालगिरह मनाई. इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर प्यारी तस्वीरें शेयर कीं. नेहा ने अपने पति अंगद बेदी के साथ कई अनदेखी फोटोज पोस्ट करते हुए एक खूबसूरत नोट भी लिखा. उन्होंने लिखा, ‘हैप्पी 8 बेबी... किसने सोचा था कि हम साथ में इतने सारे खूबसूरत पल जीएंगे. आई लव यू मेरे प्यार... हैप्पी एनिवर्सरी अंगद बेदी’. फैंस को दोनों की ये तस्वीरें और उनका प्यार भरा अंदाज काफी पसंद आया. सोशल मीडिया पर इस कपल को खूब बधाइयां भी मिलीं.

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साल 2018 में की थी शादी

नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने 10 मई, 2018 को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी. उनकी शादी की खबर ने उस समय सभी को चौंका दिया था क्योंकि दोनों ने बेहद सादगी से शादी की थी. शादी के कुछ महीनों बाद 18 नवंबर, 2018 को उनकी बेटी मेहर धूपिया बेदी का जन्म हुआ. इसके बाद 3 अक्टूबर, 2021 को उनके बेटे गुरिक सिंह धूपिया बेदी ने जन्म लिया. अब दोनों अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. नेहा और अंगद अक्सर सोशल मीडिया पर परिवार के साथ बिताए खास पलों की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

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जल्द इस फिल्म में नजर आएंगी नेहा

वर्कफ्रंट की बात करें तो नेहा धूपिया जल्द फिल्म ‘सिंगल पापा एंड परफेक्ट फैमिली’ में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का निर्देशन शशांक खैतान कर रहे हैं. वहीं, हितेश केवल्या और नीरज उधवानी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं. फिल्म में रिश्तों, परिवार और आज की जिंदगी के उतार-चढ़ाव को दिखाया जाएगा. बताया जा रहा है कि फिल्म में इमोशन के साथ हल्का-फुल्का मनोरंजन भी देखने को मिलेगा. नेहा के फैंस उनकी इस नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय से वे फिल्मों और वेब सीरीज दोनों में लगातार एक्टिव बनी हुई हैं.

23 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं नेहा

नेहा धूपिया ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2003 में की थी. उन्होंने सबसे पहले तेलुगु फिल्म ‘निन्ने इस्तापद्दानु’ में काम किया था. इसी साल वे हिंदी फिल्म ‘कयामत: सिटी अंडर थ्रेट’ में भी नजर आई थीं. इससे पहले वह साल 2002 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतकर चर्चा में आई थीं. अब तक नेहा करीब 23 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी, तेलुगु और दूसरी भाषाओं की 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. फिल्मों के साथ-साथ वे टीवी शोज और वेब सीरीज में भी लगातार नजर आती रही हैं.